Gölcük'te tehlikeli oyun!

Gölcük Anıtpark'ta tehlikeli oyun...

Gölcük Anıtpark'a konulan gemi pervanesi çocuklar için tehlikeli oyun alanı haline geldi. Daha önce pervanenin önünde oynayan çocuklar, şimdi ise üzerine çıkıp oynamayı tercih ediyor. Yaklaşık iki metre yükseklikteki pervanenin üzerine çıkan çocukları çevredekiler uyarsada çocuklar kimseyi dinlemiyorlar. Tehlikeli bu oyuna kimsenin canı yanmadan yetkililerin el atması lazım!