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Gölcük’te tiyatro ve sinema günleri başladı

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Gölcük’te tiyatro ve sinema günleri başladı
‘Gölcük’te Öğrenci Olmak’ projesi kapsamında ilçedeki ilkokullara yönelik düzenlenen tiyatro ve sinema günlerinin ilki ‘Karagöz ile Hacivat Mahallemizde’ adlı oyun ile başladı

Kaymakamlık, Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen ‘Gölcük’te Öğrenci Olmak’ projesi kapsamında ilçedeki ilkokullara yönelik düzenlenen tiyatro ve sinema günlerinin ilki gerçekleştirildi. ‘Karagöz ile Hacivat Mahallemizde’ adlı oyun Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısında sahnelendi.

 

“BU TÜR PROJELERİN DESTEKÇİSİYİZ”

Büyük alkış alan oyunun ardından konuşan Başkan Mehmet Ellibeş, “Tiyatro, bir yandan insan öykülerini yansıtırken, diğer yandan toplumun dilinin, kültürünün, duyarlılığının gelişmesine katkı sağladığı için eğitici bir işlev üstlenmektedir. İnsanlığa ait tüm duyguları içinde barındıran bir sanat olarak tiyatro, duyguları roller aracılığıyla toplumsal mesajlara dönüştüren, asırlardır güzel sanatların en ilgi çeken dallarından biridir. Belediye olarak bu tür projelerin her zaman destekçisi olacağız” dedi.

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