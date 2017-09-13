Edinilen bilgiye göre, Abdullah K. yönetimindeki 41 E 1492 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölcük Donanma Mahallesi D-130 karayolunda devrildi. Kazada, sürücü Abdullah K. ile motosiklette bulunan Barış T. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Gölcük'te trafik kazası: 2 yaralı
Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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