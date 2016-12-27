Gölcük’te turizm konuşuldu

Gölcük İlçe Turizm Birliği Meclis Toplantısı önceki gün Gölcük Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Turizm Birliği Müdürü Ayşe Dışpınar ile meclis üyeleri katıldı. Toplantıda devam eden ve büyük öneme sahip olan Saraylı-Örcün Tarih Koridorunda Doğal Yaşam konulu projenin amacından ve hedeflerinden bahsedildi,

TURİZM BÖLGESİ

Bu anlamda projenin genel amacı, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan anayollar üzerinde bulunan Gölcük'ün bölgesel, ulusal ve uluslar arası bölge turizminin geliştirilmesi, kültür ve doğa turizminin canlandırılması için, bölgesel etkileşimli turizm ağı ile sürdürülebilir bölgesel turizm sistemi oluşturulması, bölgenin, turizm cazibe merkezi haline getirilmesi ve bu kapsamda projenin tam anlamıyla 2017 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.