Gölcük’te unutulmaz konser

Gölcük Belediyesi Değirmendere Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser ile birbirinden güzel 24 eser seslendirildi

Gölcük Belediyesi Değirmendere Türk Sanat Müziği Korosu, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür yapısında düzenlediği konser ile sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Konsere Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve çok sayıda sanatsever katılım gösterdi.

ŞARKILARA EŞLİK ETTİLER

Şef Fuat Gürlük yönetimindeki Koro, konserin ilk bölümde 12, ikinci bölümde de 12 eser olmak üzere toplam 24 eseri başarı ile seslendirerek müzik severlerden tam not aldı. Konserde başarıyla seslendirilen eserlerle adeta duygular dile geldi. Müzikseverler yıllardır dinlenen bu güzel eserleri zevkle dinlerken zaman zamanda şarkılara eşlik ettiler ve alkış tutarak bu güzel gecenin keyfini doyasıya çıkardılar.