  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 17 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 17 °C

Gölcük’te vizyon projeler yükseliyor

»
Gölcük’te vizyon projeler yükseliyor
Körfez’in vizyon projelerinden olan Sarnıç Han ve üniversite kampüsünde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Kocaeli’nin ilk yeşil bina özelliğini taşıyan kamu binası olan Sarnıç Han’da inşaat çalışması yürütülüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Sarnıç Han’ inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkili personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

 

“HEDEFLEDİĞİMİZ GİBİ”

Çalışma sahasını inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Baran, “Milletimize hizmet yolunda el ele vererek birlikte yürüdüğümüz vizyon projemiz Sarnıç Han İş Merkezimizin üçüncü katının beton atma çalışmaları başladı. Kocaeli’nin ilk yeşil kamu binası olacak olan Sarnıç Han İş Merkezi hedeflerimiz doğrultusunda yükseliyor” dedi.

 

ÜNİVERSİTE BİNASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

21 bin metrekare alana sahip olan üniversite projesinde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. 4 bin 500 öğrenci kapasiteli ve Selçuklu mimarisinde inşa edilecek üniversite binasında hafriyat çalışmasının ardından inşaat çalışması başlayacak ve tamamlandığında Kocaeli Üniversitesi’ne teslim edilecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhtarlar, çöp fabrikası için başka bir yer önerdi!04 Şubat 2017 Cumartesi 11:38
  • Doğan, Bingöllülerden ‘evet’ istedi04 Şubat 2017 Cumartesi 11:15
  • Ayhan Durmuş: KOTO’nun okulu kent için önemli04 Şubat 2017 Cumartesi 10:41
  • Körfez-Derince ve İzmit arasına metro04 Şubat 2017 Cumartesi 10:29
  • Nevzat Doğan: Vatandaşın da camilere katkısı olmalı04 Şubat 2017 Cumartesi 10:06
  • Erbakan Vakfı, Gebze’de ulaşılmadık genç bırakmayacak04 Şubat 2017 Cumartesi 10:05
  • Bilgievi öğrencileri tatilin keyfini kampta çıkardı04 Şubat 2017 Cumartesi 10:04
  • Amerika’da Türk rüzgarı...04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • Yukarı Değirmendere’de helva geleneği sürüyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • Sürücüler için dikkat... Bugün başladı!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:49
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim