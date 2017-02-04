Gölcük’te vizyon projeler yükseliyor

Körfez’in vizyon projelerinden olan Sarnıç Han ve üniversite kampüsünde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Kocaeli’nin ilk yeşil bina özelliğini taşıyan kamu binası olan Sarnıç Han’da inşaat çalışması yürütülüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Sarnıç Han’ inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkili personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“HEDEFLEDİĞİMİZ GİBİ”

Çalışma sahasını inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Baran, “Milletimize hizmet yolunda el ele vererek birlikte yürüdüğümüz vizyon projemiz Sarnıç Han İş Merkezimizin üçüncü katının beton atma çalışmaları başladı. Kocaeli’nin ilk yeşil kamu binası olacak olan Sarnıç Han İş Merkezi hedeflerimiz doğrultusunda yükseliyor” dedi.

ÜNİVERSİTE BİNASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

21 bin metrekare alana sahip olan üniversite projesinde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. 4 bin 500 öğrenci kapasiteli ve Selçuklu mimarisinde inşa edilecek üniversite binasında hafriyat çalışmasının ardından inşaat çalışması başlayacak ve tamamlandığında Kocaeli Üniversitesi’ne teslim edilecek.