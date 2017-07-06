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Gölcük’te yarışmaların ödül miktarları belirlendi

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Gölcük’te yarışmaların ödül miktarları belirlendi
Gölcük Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında, düzenlenecek yarışmalarda dereceye girecek kişilere verilecek ödül miktarları belirlendi.

Gölcük Belediye meclisi temmuz ayı toplantısı önceki gün Gölcük Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığındaki mecliste 9 maddelik gündem ele alındı. Başkanın katipliklerini Kadir Özdemir ve Özgür Yılmaz yaptı. 13 maddenin 6 maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, 7 madde komisyona gönderildi.

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Gündemin birinci maddesinde Fındık Üretimi Teşvik Yarışması ödül miktarının tespiti görüşüldü. Buna göre yarışmanın birincisine 1.100 TL, ikincisine 900 TL, üçüncüsüne de 700 TL verilecek. Bu madde, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde 12. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları ödül miktarları vardı. 5 Ağustos’ta yapılacak yüzme yarışlarında dereceye giren kişilere de 100 ile 450 TL arasında değişen ödüller verilecek.

 

ÖDÜL MİKTARLARI BELİRLENDİ

Gündemin üçüncü maddesi olan 11. Geleneksel Atıcılık Yarışları Ödül Miktarlarının tespiti maddesinde yarışma sonucunda ödül alacak kişilere verilecek miktarlar açıklandı. Buna göre dereceye girenler çeyrek, yarım ve tam altınla ödüllendirilecek. Bu madde de oy birliği ile kabul edildi. Dördüncü gündem maddesinde ise 8. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği Çalıştayı Ödüllerinin tespiti görüşüldü. Fotomaratonda ödül alacak ilk üç kişiye 1000 TL, satın alınacak 22 fotoğrafın sahibine de 100’er TL ödül verilecek.

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