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Gölkay’da bakım çalışması yapıldı

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Gölkay’da bakım çalışması yapıldı
İzmit Belediyesi ekiplerince Gölkay’da genel bakım çalışması yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gölkay’da günlük rutin bakımdan farklı olarak kalabalık bir ekipler bölgede bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptılar. Gölkay’daki aydınlatma sistemlerinin kontrolünden uzayan otların kesilmesi, boya ihtiyacı olan yerlerin boyanması, yeşil alanlarda bakım ve yürüyüş yollarının yakınmasına kadar geniş kapsamlı bakım çalışmasının tamamlandığını söyleyen yetkililer, “Binlerce vatandaşın akın ettiği Gölkay’da eksiklik olmamasına büyük önem veriyoruz” dediler.

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