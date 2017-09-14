İzmit Belediyesi’ne ait Dünyanın en modern su sporları merkezlerinden biri olan Gölkay’da Türkiye Wakeboard Şampiyonası yapılacak. İzmit Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 16-17 Eylül tarihleri arasında 2 gün sürecek şampiyonaya yurdun dört bir yanından 100’e yakın sporcu katılacak. Yarın ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasındaki şampiyonanın büyük ilgi görmesi bekleniyor.
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GÖLKAY’DA HAFTA SONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VAR
İzmit Belediyesi’ne ait Dünyanın en modern su sporları merkezlerinden biri olan Gölkay’da Türkiye Wakeboard Şampiyonası yapılacak.
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