GÖLKAY’DA HAFTA SONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VAR

İzmit Belediyesi’ne ait Dünyanın en modern su sporları merkezlerinden biri olan Gölkay’da Türkiye Wakeboard Şampiyonası yapılacak.

İzmit Belediyesi’ne ait Dünyanın en modern su sporları merkezlerinden biri olan Gölkay’da Türkiye Wakeboard Şampiyonası yapılacak. İzmit Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 16-17 Eylül tarihleri arasında 2 gün sürecek şampiyonaya yurdun dört bir yanından 100’e yakın sporcu katılacak. Yarın ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasındaki şampiyonanın büyük ilgi görmesi bekleniyor.