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Gölkay'da Wakeboard final heyecanı

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Gölkay'da Wakeboard final heyecanı
İzmit Belediyesi Gölkay Modern Su Sporları merkezinde düzenlenen Türkiye Wakeboard Şampiyonası’nda final heyecanı yaşandı.

İzmit Belediyesi ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği ve iki gün süren Türkiye Wakeboard Şampiyonası’nda final yarışları yapıldı. Yarışların son gününe İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin ÖZEN, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Kocaeli Temsilcisi Celal Kavaz, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Çetimar, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gölkay Modern Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen şampiyonada toplam 75 sporcu yarıştı.


BAŞARILARI ULUSLARARASI DÜZEYE TAŞIYACAĞIZ


Şampiyonanın kapanış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, ”Ülkemizin neredeyse dört bir tarafı sularla kaplı, denizlerle çevrili. Denizlerimiz, göllerimiz var. Bizim şehrimizin de her bir tarafı sularla kaplı. Ama su sporlarında maalesef istediğimiz yerde değiliz. Suyu mu sevmiyoruz? Yoksa kendimizi mi motive edemiyoruz? Bu anlamda imkanları mı kullanmıyoruz? Bunları oturup daha çok düşünmemiz gerekiyor. Biz bu anlamda hakikaten kafa yoruyoruz. İşte bu şampiyona da bunun bir sonucudur. Ne güzel yarışlar oldu. İnşallah bu başarıları biz uluslararası düzeye taşıma hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.


ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU


Konuşmaların ardından 2 gün süren yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Açık yaş bayanlar bireysel finalinde Samsun Büyükşehir Anakent Spor Kulübü sporcusu Ennur Hasovalı birinci, Osmangazi Belediye Spor Kulübü’nden Sinem Serenay Topsaka ikinci, yine Osmangazi Belediye Spor Kulübü’nden Ceren Güneri 3. oldu. 18 Yaş Altı Bireysel Erkekler finalinde ise Samsun Büyükşehir Anakent Spor Kulübü’nden Rıdvan Ali Atmaca birinci, Osmangazi Belediye Spor Kulübü’nden Yusuf Eren Özdemir ikinci, Başaran Züccaciye Gençlik ve Spor Kulübü’nden Ebu Bekir Şimşek ise üçüncülük elde etti.

18 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERDE BİRİNCİ İZMİTLİ OLDU


Büyük heyecanın olduğu 18 Yaş Üzeri Erkekler Bireysel Final yarışmasında ise birinci İzmit Belediye Spor Derneği sporcusu Abdullah Doğuer, ikinci de İzmit Belediye Spor Kulübü Derneği’nden Hamitcan Candan, üçüncü ise Samsun Büyükşehir Anakent Spor Kulübü’nden Hüseyin Can Türk oldu.
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