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Golleri attı, çift çarşı iznini kaptı

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Golleri attı, çift çarşı iznini kaptı
Kocaelispor alt yapısında yetişen ve A takımında da forma giyen Emre Akgün, vatani görevini Ankara Mamak’ta ulaştırma görevlisi olarak yapıyor.

Başarılı solak kışlada düzenlenen turnuvada çok etkili bir futbol oynadı ve takımını şampiyonluğa taşıdı.

 

KOMUTANLARI DA HAYRAN KALDI

Kıdemli Başçavuş Hasan Tasgin, Astsubay Kıdemli Çavuş Serdar Kışla, Astsubay Çavuş Cem Kuran, Astsubay Mustafa Hamim Ay, Uzman Çavuş Yaşar Azakuza, erler Ömer Faruk Ündür, İrfan Akdere, Aşar Azak ve Emre Akgün’den oluşan takım tüm rakiplerini bir bir devirdi ve şampiyon oldu. Komutanların da hayran kaldığı Emre Akgün ve diğer erlere ödül olarak çift çarşı izni verildi. Emre’nin askerliğinin sona ermesine 254 gün kaldı. Başarılı futbolcuya ve vatan görevi yapan tüm askeri personelimize hayırlı tezkereler diliyoruz. 

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