Göndere çekilen Kürdistan bayrağına ilginç tepki!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin, konukevine gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen bayrakla ilgili olarak AKP ve MHP’lilere seslenen Küçükkaya “Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine tepki gösterecek cesaretiniz var mı?” dedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen bayrakla ilgili geçtiğimiz gün açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, AKP’li ve MHP’lilere seslenerek, “Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine tepki gösterecek cesaretiniz var mı?” şeklinde konuştu. Küçükkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Anayasanın 123. Maddesine atıfta bulunarak 16. Anayasa değişikliğinde eğer sandıktan evet çıkarsa cumhurbaşkanına idari yönetim açma yetkisi veriliyor. Şu anda Türkiye’de idari yönetim var. Meclis, özel idare, belediye, dört de muhtarlık. Eğer isterse cumhurbaşkanı meclis onayına gerek kalmadan yeni bir idari yönetim açabilir.

“O MADDEYLE BU BAYRAK ARASINDAKİ BAĞLANTI”

Adı her ne olursa olsun. Olur olmazını bilmem. Daha resmi bir devlet değilken Kürdistan diye bir ülke yoktur. Özel bir bölgedir, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir bölgedir. Amacı da ABD’nin petrol bekçiliğidir. Devlet bile değilken devlet protokolü ile Kürdistan’ı ağırlayanlar yarın öbür gün ülkeyi federasyonsal bir yapıya götürebilirler. O maddeyle bu bayrak arasında bağlantı vardır. Elimdeki el feneri ile soruyorum; AKP ve MHP’deki yönetici kardeşlerime Kürdistan bayrağının havaalanlarında göndere çekilmesine tepki gösterecek cesaretiniz var mı? Adana mitinginde Nazlı Ilıcak’ın hukuksal yargılanmasını belirtirken Genel Başkanımız desteklemiştik ama Nazlı Ilıcak’ın kahraman gibi alkışlatılması ile ilgili tavrımı koymuştum.

“HODRİ MEYDAN”

Şimdi aynı tavrı koyabilecek siyasetçi var mı yok mu? O zamanki tepkimden kaynaklı meşru hakkımdır bunu sormak. Hodri meydan. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bir kere daha vicdanınızın sesini dinleyin. Biliyorum ki birçok arkadaşım hayır oyu verecektir. Bugün Kürdistan bayrağını göndere çekenlerin de işe geldiği zaman federal yapıyı destekleyeceklerinden adım gibi eminim. Gerçek Ülkücülerin oyunu alamayanlar bu bayraklarla başka hedef kitlelere yöneltilmektedir ama Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü hemen hemen hiç kimsenin tartışacağı bir konu değil.” Selin BECER