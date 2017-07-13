Gönüllü üniversiteliler, üniversite adaylarını bekliyor

Gönüllü üniversitelilerden oluşan Tercih Dönemi Dayanışma Platformu, yayınladığı “Üniversiteyi Bana Sor” başlıklı tanıtım kılavuzu ile tercih döneminde bilgi almak isteyen arkadaşlarını bekliyor

Ülkemizde üniversite okuyan gençler, üniversiteye hazırlanan arkadaşlarına yardımcı olmak adına “Tercih Dönemi Dayanışma Platformu” adı altında toplanarak bir grup kurdu. Gönüllülük esasına dayalı olarak “Tercih zamanı kimse yalnız kalmasın geleceğimizi hep beraber kuralım” sloganıyla kurulan platformda Kocaeli Üniversitesi’nden de öğrenciler yer alıyor.

46 ŞEHİR, 54 ÜNİVERSİTE

Tercih yapmak isteyen herkese yardımcı olmak amacıyla Türkiye’nin 46 şehrinden ve 54 üniversitesinden yola çıkan gönüllü gençler, yayınladıkları “Üniversiteyi Bana Sor” başlıklı tanıtım kılavuzunda tercih döneminde bilgi almak isteyen arkadaşlarını beklediklerini belirtiyorlar. Gençler üniversite adayı arkadaşları için farklı şehirlerde yüz yüze görüşmeler yapabileceklerini de dile getiriyorlar. Selin BECER

Yayınladıkları tanıtım kılavuzundaki bilgilerin tamamı şu şekilde:

1- Üniversiteyi Bana Sor çalışmasını kimler yapmaktadır?

Üniversiteyi Bana Sor, Türkiye çapında 46 şehir 54 üniversiteden tercih döneminde kendi şehrini, üniversitesini, fakültesini ve bölümünü tanıtmak için gönüllü olarak katılan üniversitelilerin oluşturmuş olduğu bir dayanışma ağıdır.

2- Üniversiteyi Bana Sor çalışması nasıl işlemektedir?

İnternet sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan, genel telefon hattımızdan ya da yüz yüze olarak tercih dönemi için bize ulaşan arkadaşlarımız hangi üniversiteden bilgi almak istediklerini söylüyorlar. Biz de bilgi almak istediği üniversiteden üniversitesini tanıtmak için gönüllü olan arkadaşlarımızı buluyoruz. Bilgi almak isteyen arkadaşımız ile bilgi almak istediği üniversiteden gönüllü olan arkadaşımız eğer aynı şehirde ise görüşmeleri yüz yüze yapıyoruz. Eğer farklı şehirlerde ise görüşmeleri telefonla yapıyoruz.

Grup olarak belli üniversitelerden bilgi almak isteyenler olursa onlarla da belli saatler ayarlayarak farklı şehirlerde dahi olsa bir gün boyunca bilgi akışının sağlıklı olması için şehirlerine gelerek destek veriyoruz. Örneğin İstanbul’da oturan 10-15 kişilik bir grup Ankara’daki üniversitelerden ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Bilkent’den bilgi almak istiyorlar ve İstanbul oturan ama Ankara’da okuyan gönüllü arkadaşlarımızın sayısı yetmiyorsa Ankara’da oturan ve okuyan gönüllü arkadaşlarımız İstanbul’a bir günlüğüne gelerek bilgi almak isteyen arkadaşlarımız ile yüz yüze bilgi akışı gerçekleştirerek bütün sorularını yanıtlıyorlar.

3- Üniversiteyi Bana Sor gönüllüsü olmak istiyorum.

Üniversiteyi Bana Sor’a herkes gönüllü olabilir. Şehrini, üniversitesini, fakültesini ve bölümünü tercih döneminde bilgi almak isteyen arkadaşlarına bilgi vererek yardımcı olmak Üniversiteyi Bana Sor gönüllülerinin birinci görevidir. Bunun haricinde gönüllüler çalışmanın büyümesi ve gelişmesi için liseliler için bağ kurarak çalışmaya destek de olabilirler.

4- Üniversiteyi Bana Sor’a nasıl ulaşabilirim?

Telefon numarası: 0546 867 90 98

Web adresi: www.universiteyibanasor.com

e-mail: universiteyibanasor@gmail.com

Facebook: @universiteyibanasor

Twitter: @unibanasor