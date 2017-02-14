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Goodyear İzmit Fabrikası’na eleman alacak

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Goodyear İzmit Fabrikası’na eleman alacak
Goodyear İzmit Fabrikası’na eleman alacak.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. İzmit Fabrikasına geçici süre ile çalışacak eleman alınacak. 15 Şubat’ta başlayacak başvurular 17 Şubat’ta sona erecek.

GOODYEAR T.AŞ. tarafından elaman alımıyla ilgili şu duyuruda bulundu. 

 

KONU : GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT FABRİKASINA GEÇİCİ SÜRE İLE ÇALIŞACAK GEÇİCİ PERSONEL ALINACAKTIR.

ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 

ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ OLMAK,

İLK KEZ ÇALIŞACAKLAR İÇİN 1990 VE / VEYA SONRASI DOĞUMLU OLMAK,
E.M.L. / TEKNİK LİSE / M.Y.O / İLGİLİ BRANŞ MEZUNU VEYA MESLEKİ EĞİTİM SERTİFİKASI OLMASI,

EN AZ 1.72 CM BOYUNDA VE 60 KG.DAN AZ OLMAMAK

SERVİS GÜZERGAHLARINDA İKAMET ETMEK,

 

YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYAN ADAYLARIN BAŞVURULARI                         

15.02.2017 - 17.02.2017 TARİHLERİ ARASINDA 09:00-17:00 E KADAR KABUL EDİLECEKTİR.

BECERİ / SAYISAL TEST VE MÜLAKATLARDA BAŞARILI OLUP, SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇEN ADAYLARIN İHTİYAÇ KADARI, SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

GOODYEAR LASTİKLERİ T. A.Ş.

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