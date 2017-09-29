Görevden hangi belediye başkanı alınır?

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya haftalık olağan basın açıklamasında “AKP’lilerin uykuları kaçıyor” dedi

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya haftalık olağan basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Küçükkaya eğitim sistemini eleştirerek konuşmasına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda sürekli saçmalayan zihniyet yüzünden yetiştirilen çocuklar telef olmaktadır. Ülkenin eğitiminin bu kadar çürük olduğu bir durumda bir ülkede sağlıklı nesiller yetişmesini bekleyemeyiz. Maalesef AKP iktidarında bunu sağlamamız imkansızdır” dedi.

%40 ZAM KABUL EDİLEMEZ

Ekonomi konusuna değinen Küçükkaya, “Daha dün Maliye Bakanı istikrar sürsün yalanlarıyla aldığı tedbiri zam olarak açıklamıştır. Ekonomisi iyi giden hiçbir ülke zam yapmaz. Vergileri bu kadar arttırmaz. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne %40 zam kabul edilebilir bir rakam değildir. Yapılan bu zam oranları ülkenin yönetilemez ekonomi çarklarının döndürülemez olduğunu göstermektedir” ifadelerinde bulundu.

ARAÇ VERGİSİNİ CEBİNİZDEN ÖDEYİN

Küçükkaya, “Saltanatınızı, makam araçlarınızı biliyoruz. Bu ülkeye biraz acıyorsanız bindiğiniz araçların vergisini kendi maaşlarından kesilmesini talep ediyoruz. Mercedes’iniz de gözümüz yok. Saltanatınızda gözümüz yok. En azından Tayyip Erdoğan ve korumaları belediye başkanları kullandığınız arabaların vergisini kendiniz ödeyin. Bu CHP’li olsun AKP’li olsun farketmez. Kendi cebinizden ödeyin” dedi.

YERLİ OTOMOBİLİN MTV’Sİ KAÇ PARA OLACAK

Yerli otomobil MTV’sini sorgulayan Küçükkaya, “Yerli otomobil yapacaklarını iddia eden Başbakan Yardımcısı’na yerli otomobil üretildiğinde bunun Motorlu Araçlar Vergisi’nin ne kadar olacağını çok merak ediyorum. Bunun cevabını kendisinden bekliyorum” dedi.

AKP’LİLERİN UYKUSU KAÇIYOR

AKP’nin Barzani ile geçmişte olan ilişkisini değerlendiren Küçükkaya, “AKP kurultaylarında Barzani ile megri megri diye büyük aşk yaşayan ve sevişenler , havaalanlarından sözde kürdistan bayrağını açanlar bugün timsah gözyaşlarıyla kandırıldık niraları atmasınlar. Kimsenin kandırıldığı falan yoktur. Kandırıldık edebiyatından vatandaş sıkılmıştır. FETÖ ve Barzani ilişkilerinde vatandaşı kandıranlar sizlersiniz. Ülkede artık uykusu kaçıp rahat uyuyamayanlar AKP’lilerdir” şeklinde konuştu.

AKP İL BAŞKANI CEYHAN’A SORUN

Küçükkaya son olarak , “Kadir Topbaş’ın, Ahmet Davutoğlu’nun ipi çekildiği gibi sıra diğer belediye başkanlarına da gelecektir” dedi. Basın mensuplarının kime sıra gelecek sorusu üzerine ise “Onu AKP İl Başkanı Ceyhan’a ve İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’a sorun” ifadesini kullandı. Ahmet HAZER