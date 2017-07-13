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Görme engelli Enes’in LYS zaferi

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Görme engelli Enes’in LYS zaferi
Görme Engelli Enes LYS’de elde ettiği başarıyla, Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe gibi önemli üniversitelere girmeyi garantiledi

Üniversite sınavına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Akademi Lise’de hazırlanan görme engelli Enes Deniz, LYS’de önemli bir başarıya imza attı. Birinci basamak sınavı YGS’de 6 puan türünde Türkiye derecesi yaparak Kocaeli’ne büyük gurur yaşatan Enes, LYS’de de bu başarısını sürdürdü. Enes, LYS’nin 8 ayrı puan türünde ilk binin içine girerken, Dil 1 Türünde Türkiye 37. oldu. Enes elde ettiği puanlarla Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe ve Galatasaray’a gitme şansını yakaladı.

 

DİL 1 TÜRÜNDE TÜRKİYE 37. OLDU

LYS sonuçları Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise’de adeta sevinç yarattı. YGS sınavında Türkiye derecesi yapan Enes, ikinci basamak sınavı LYS’de de öğretmenlerini şaşırtmadı. Görme engelli genç, sınavın 8 ayrı puan türünde ilk bine girmeyi başardı. Enes ayrıca Dil 1 türünde 539, 69373 puan alarak Türkiye 37. oldu. Enes ayrıca, Yabancı Dil 2’de 63, Yabancı Dil 3’te 208, TS 1’de 312, YGS 4’te 325, TS 2’de 452, YGS 3’te 684. ve YGS 2’de

925. olmaya hak kazandı.

 

TÜRKİYE’NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ ENES’İ BEKLİYOR

Enes elde ettiği bu başarı ile önemli bir şansa sahip oldu. Zira elde ettiği puanlar başarılı öğrenciye Türkiye’nin en önemli üniversitelerinin kapısını açtı. Enes tercih döneminde Boğaziçi üniversitesinin iki ayrı bölümüne girmeyi garantilerken, ODTÜ, Hacettepe ve Galatasaray Üniversitelerinin de hukuk ya da dil bölümlerini tercih etmeye hak kazandı.

 

AKADEMİ LİSE İLE GELEN BAŞARI

Enes Deniz, Akademi Lise ile 2017 yılının Ocak ayında tanıştı. Görme engelli olan başarılı öğrenciye burada büyük ilgi gösterildi. Enes’in durumu göz önüne alınarak, deneme sınavları tıpkı YGS ve LYS’deki gibi özel olarak gerçekleştirildi. Akademi Lise eğitmenleri de eğitim dönemi boyunca Enes’le birebir ilgilendi.

 

YGS’DE GURUR YAŞATMIŞTI

Akademi Lise’nin başarılı öğrencilerinden Enes Deniz, Mart ayındaki YGS sınavında da Kocaeli’ne gurur yaşatmıştı. Azmin zaferi olan Enes, YGS 1-2 Sayısal Puan türünde 1056 ve 1558. sözel puan türündeki YGS 2 ve 4 ise 774 ve 359. Olmuştu. Enes aynı şekilde eşit ağırlıklı sıralaması olan YGS 5 ve 6 puan türünde yine son derece iyi başarı göstererek, 572 ve 2 bin 228 olmayı başarmıştı.

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