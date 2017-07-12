Görücüye çıktılar

Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Gürses Kılıç, ekibiyle birlikte görücüye çıktı

Kılıç, 5 yıldır birlikte çalıştığı Osman Bozkurt’u yanında ayırmazken, Galip Gündoğdu’nun teknik heyet kadrosunda yer alan Uğur Balcıoğlu da Kılıç’ın yardımcılığını yapan diğer bir antrenör oldu. Kaleci antrenörlüğüne ise son olarak Bergama Belediyespor’da çalışan Volkan Erten getirildi. Erten, Ramazan Silin döneminde sarı-yeşilli takımda görev yapmıştı. Fotoğraf karesinde yer alan Orhan Ergür de kulüp menajerliğini görevini sürdürecek.