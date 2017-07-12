Kılıç, 5 yıldır birlikte çalıştığı Osman Bozkurt’u yanında ayırmazken, Galip Gündoğdu’nun teknik heyet kadrosunda yer alan Uğur Balcıoğlu da Kılıç’ın yardımcılığını yapan diğer bir antrenör oldu. Kaleci antrenörlüğüne ise son olarak Bergama Belediyespor’da çalışan Volkan Erten getirildi. Erten, Ramazan Silin döneminde sarı-yeşilli takımda görev yapmıştı. Fotoğraf karesinde yer alan Orhan Ergür de kulüp menajerliğini görevini sürdürecek.
- BIST 103.721
- Altın 140,625
- Dolar 3,5779
- Euro 4,0874
- Kocaeli : 30 °C
- İstanbul : 27 °C
- Sakarya : 30 °C
- İki minare arasına dev Türk bayrağı
- GTÜ 15 Temmuz’u unutmadı
- 15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası spor etkinlikleri başladı
- Türkiye Şampiyonu olarak geri döndü
- Gebzespor’dan bir transfer daha!
- O artık BAL’da düdük çalacak!
- ‘Şampiyon Mehmet’ rakip oldu!
- Şampiyon Y. Doğan Eker ile devam
- Eski hakem evleniyor
- Başkanına bak şampiyonunu alkışla!
- ‘ÇALIŞKAN’ atletimiz EYÜP zirvede!
- Kartepe’nin yıldızı söndü, Erzurum ve Bolu moda!
- Halı sahada transfer!
- 3’ü bi’yerde!
- Görücüye çıktılar
Görücüye çıktılar
Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Gürses Kılıç, ekibiyle birlikte görücüye çıktı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası spor etkinlikleri başladıÜlke genelinde düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programları kapsamında; ilimizde de, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitleri sporla anılacak
Türkiye Şampiyonu olarak geri döndüGölcük Belediyespor’un başarılı atleti Emin Karaboğa belirttiği gibi İzmir’den Türkiye Şampiyonu olarak geri döndü
Gebzespor’dan bir transfer daha!İyi bir kadro oluşturma yolunda sağlam adımlar atan Gebzespor, bir transfer daha gerçekleştirdi
O artık BAL’da düdük çalacak!Bölgemizin genç ve gelecek vaat eden hakemlerinden Fatih Kabakkaya’nın yıldızı giderek parlıyor
‘Şampiyon Mehmet’ rakip oldu!3.Lig temsilcilerimizden Darıca Gençlerbirliği’nin eski teknik direktörlerinden Mehmet Kaya, grup kura çekiminde Gölcükspor ve eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşadı
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Kadınların alınmadığı gizemli ada...
- Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
12345678
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim