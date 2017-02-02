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Görüm’ün yeğeni, Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nün sahibi oldu

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Görüm’ün yeğeni, Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nün sahibi oldu
Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün yeğeni Yrd. Doç. Dr. Tolga Görüm, 2016 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nün (GEBİP) sahibi oldu

Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün yeğeni  Yrd. Doç. Dr. Tolga Görüm, 2016 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nün (GEBİP) sahibi oldu. Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve Türkiye’de çalışan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalarını Türkiye’de gerçekleştirmeye özendirmek amacıyla her yıl verilen TÜBA ödül töreni  Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül töreninin ardından konukları onuruna resepsiyon verdi.

 

DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM VE AYDINLANMA

2016 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödül töreninde  konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilimin sadece somut çıktıları itibarıyla değil zihinlerde yol açtığı değişim, dönüşüm ve aydınlanmayla da ülkeler ve milletler için önemli olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye'nin tarihindeki çalkantılara, istikrarsızlıklara bakıldığında hepsinin arkasında cehaletin, ilmi geriliğin, kültürel yozlaşmanın bulunduğunu dile getirdi.

 

“GURUR DUYUYORUZ”

Yrd. Doç. Dr. Tolga Görüm’ün başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen Görüm, “GEBİP 2016 yılı uygulamasında doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanında 105 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 31 bilim insanı ödül almaya hak kazandı. Yeğenim İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı’nda görev yapan  Yrd. Doç. Dr. Tolga Görüm,2016 yılı TÜBA-GEBİP Fiziki Coğrafya - Jeomorfoloji alanında ödüle layık görüldü. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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