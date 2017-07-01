Göz açtırmıyor!

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar göz açtırmamaya kararlı

İl Müdürü Çintimar, rutin kontrollerini artırarak sürdürecek. Özel spor salonları ve spor tesislerini sıkı biçimde denetleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, nefes aldırmıyor. Çok sayıda diplomasız antrenör ve sıhhi olmayan spor salonları konusunda ihbarlar gelirken, bu ihbarlar değerlendiriliyor.

GELİŞİGÜZEL SALONLAR AÇILIYOR

Kent içerisinde gelişigüzel açılan futbol okulları, fitness salonları, masaj salonları pıtrak gibi çoğalırken, sağlığı tehdit eden ortamlar oluşuyor. Özellikle futbol okullarında, ehil olmayan kişilere ana-babalar körü körüne çocuklarını teslim ederken, cinayete de ortak oluyorlar. Bunun sonucunda da, 9-10 yaşında ocuklara kondisyon yüklemesi yaptıran antrenörler sağlığı tehdit ediyor.