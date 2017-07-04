Gözaltılar var!

Adalet Korteji'ne taş atan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı

Adalet Korteji yine bazı protestoların hedefi oldu. Yürüyüş kafilesinin güzergahına çıkan bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve geçtiğimiz referanduma ithafen "Evet" bayrakları açarak yürüyüşçülere tepki gösterdi. Araçlarıyla kafileye yaklaşan bazı vatandaşlar da aynı şekilde Erdoğan bayrakları açarak sloganlar attı. Hatta bazı vatandaşların yürüyüş kafilesine taş attıkları iddia edildi. Alınan son bilgilere göre ise 44 Evler Kaşkal mevkiinde polis ekipleri bazı şahısları gözaltına aldı. Kafile, tüm bu tepkilere karşı zafer işareti yapıyor.

ÇEVİK KUVVET GRUBU DAĞITMAYA GİTTİ

Körfez AKP İlçe Başkanlığı önünde bir grup ise korteji ıslıklayarak protesto etti. Döküm Kavşağında ise pankartlarla bekleyen bir gruba Çevik Kuvvet ekipleri müdahale olay yerine gitti. Diğer yandan ise kortej, "Ölürüm Türkiyem" türküsü söylerek yürüyüşüne devam etti. Selin BECER-Nuri AKÇAHARMAN