Cumhuriyet savcılığının talimatı ile gerçekleşen operasyonda 24 teknik personelin gözaltına alındığı belirtilerek, "Örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock isimli programı kullandıkları tespit edilen 24 teknik personel hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan gözaltı kararı verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla bugün sabah saatlerinde şüphelilerden 2'si Ankara, 14'ü İstanbul, 8'i de Kocaeli ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılmıştır. Önemli projelerde de yer aldıkları görülen 24 teknik personelden 20'sinin halen TÜBİTAK'ta aktif olarak çalıştığı, 4'ünün ise kısa bir süre önce işten ayrılmış olduğu, şüphelilerden 14 kişinin Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev aldığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.
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Gözaltına alınan 24 TÜBİTAK çalışanı önemli projelerdeydi
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklamada bulundu.
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