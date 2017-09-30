"Gözaltına alındı diye erken doğum yaptı" haberine açıklık getirildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan FETÖ şüphelisi bir kadının tedavi görürken gözaltına alındığı için erken doğum yaparak bebeğini kaybettiği şeklindeki haber hakkında açıklama yaptı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan açıklamada, 6 aylık hamile olan bir FETÖ şüphelisinin, yakalama kararına istinaden tedavi görmek için gittiği hastanede gözaltına alındığı ve bu nedenle erken doğum yaptığı iddiasının yer aldığı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Büyük Bölge Talebe Mesulu olduğu yönünde tespitler bulunan ayrıca adına kayıtlı 3 ayrı telefon hattında örgütün gizli iletişim aracı olarak kullandığı Bylock programını yüklediği HTS kayıtları ve Bylock görüşme içerikleri ile belirlenen şüpheli, hastaneye yatış anından itibaren takibe alınmış, bu süreçte bir başka hastaneye nakledilmesine rağmen tedavisinin bitmesi beklenmiştir.

12 HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

12 gün boyunca iki farklı hastanede tedavi süreci devam eden Büşra Atalay hakkında herhangi bir adli işlem yapılmamış, taburcu edildikten sonra 29 Eylül tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı tedbiri uygulanmadan, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir. Şüpheli Büşra Atalay'ın sağlık durumu dikkate alınarak, hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunmasına ve aynı konumdaki şüpheliler hakkında yerleşik uygulamalara göre tutuklama tedbiri uygulanmasına rağmen, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle (yurt dışına çıkış yasağı) Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir. Soruşturma sürecinde gösterilen tüm hukuki, vicdani ve insani hassasiyetlere rağmen böyle bir haber yapılması gerçeği yansıtmadığı gibi sorumlu habercilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır” denildi.