Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde dün öğlen saatlerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Edinilen bilgi ve iddialara göre Hocalı katliamını protesto etmek amacı ile Umuttepe Kampüsü’nde bildiri dağıtan bir grup öğrenciler ile karşıt görüşlü, diğer bir öğrenci grubu iletişim fakültesinin kantininde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma ile iki grubun birbirine laf atmasının ardından iki grup arasında kavga çıktı. Özel güvenliğin araya girmesi ile grubu ayırmaya yetmeyince çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti. Çıkan kavgada 47 kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan öğrenciler ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.
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Gözaltında bulunan 47 öğrenci serbest bırakıldı
Kocaeli Üniversitesi Umutepe Kampüsü’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 47 öğrenci serbest bırakıldı.
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