Gözlerine bant çekerek yürüdüler!

Adalet Yürüyüşü'nde gözlerini bantla kapatarak yürüdüler

GÖZLERİNİ BANTLA KAPATARAK YÜRÜDÜLER

'Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu gününde Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'nden İzmit'e doğru yürünürken, yürüyüşe katılan yaklaşık 10 bin kişi nedeniyle D-100 karayolunun sağ şeridin de insan seli oluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında çevrede bulunanları selamlarken, sık sık su ve portakal suyu içti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı CHP milletvekilleri, adaleti simgeleyen 'Themis' heykelinde olduğu gibi gözlerini bantla kapatarak yürüdü. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, yürüyüşe katılanların yanında tek sıra halinde yürüdü.