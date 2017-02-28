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Gözümüzü Erzurum’a çevirdik

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Gözümüzü Erzurum’a çevirdik
Ofspor karşısında beklenmedik mağlubiyet yaşayan Kocaeli Birlikspor’da hiç ara vermeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıklarına başlandı. Takım Erzurum’un ardından Sivas Belediyespor deplasmanına gidecek

ÜST ÜSTE İKİ DEPLASMAN VAR

Ofspor karşısında beklenmedik mağlubiyet alarak liderlik yolunda önemli bir yara alan Kocaeli Birlikspor’da ara vermeden çalışmalara başlandı.  Üst üste iki deplasman maçına gidecek olan takımda ilk hedef; 5 Mart Pazar günü saat 14:00’te Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Sonraki adım ise 10 Mart Cuma günü saat 14:30’da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Sivas Belediyespor maçı olacak.

 

2 OYUNCUMUZ CEZALI

41 puanla ligin 5.sırasında bulunan temsilcimiz, Alparslan Türkeş Stadı’nda yenileme antrenmanı yaptı. Ofspor maçında uzun süre oyunda kalanlara ve diğer oyunculara ayrı programın uygulandığı antrenmana tüm oyuncular eksiksiz katıldı. Çift sarıdan kırmızı kart gören Gökhan Meral ve sarı kart sınırını aşan Mehmet Gürkan Öztürk’ün cezalı olacağı maçın hazırlıklarına başlayan temsilcimizde Burak Keskin, Uğur Daşdemir ve Uğur Işıkal da sarı kart sınırında olacak.

 

HAZIRLIKLARA BAŞLADI                          

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının zor geçeceğini belirten teknik direktörümüz Fatih Akyel, “Hafta sonu Erzurum’a gideceğiz. Bizi zor deplasman ve hatta zorlu birkaç haftalık süreç bekliyor. Kısa aralarla üst üste maçlar oynayacağız. İlk rakibimiz şampiyonluğa oynayan ve ciddi bütçelerle kurulmuş bir takım. Oyuncu kadrosu da geniş ve kaliteli. Ancak biz onları yenebilecek güçteyiz. Hazırlıklara bugün başladık. Takımı biliyoruz. Onlar da bizi biliyor. En iyi şekilde hazırlanıp maçımıza gidecek, elimizden geleni yapacağız. Kazanan taraf olmak istiyoruz” dedi.

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