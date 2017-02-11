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Gram altını da böldüler!

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Gram altını da böldüler!
Altın fiyatlarındaki yükseliş hem sektörü hem de vatandaşı zora soktu. Düğün, sünnet, doğum gibi özel günlerde sevdiklerine altın takamayanlar için çözüm darphaneden geldi. Darphane piyasaya çeyrek gramlık altın sürdü.

Türklerin düğün, sünnet, doğum gibi özel günlerde altın hediye etme adeti ekonomideki çalkalanmalara yenik düştü. Altın fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle vatandaşlar çeyrek altın takma adetinden uzaklaşmaya başladı. Kuyumcular fiyatın hızla yükselmesinin altın ticaretine darbe vurduğunu söyledi.

 

GRAMI 147 LİRA

Bu durumdan sadece esnafın etkilenmediğini belirten kuyumcular, "Bizim dışımızda bu işten evine ekmek götüren işçi de etkilendi, sevdiklerine altın takacak vatandaş da etkilendi. Yılbaşından bu yana çeyrek altın fiyatı 220 liradan 242 liraya, gram altın 127 liradan 147 liraya yükseldi. darphane gram altının dörtte biri ağırlığındaki ürünleri piyasaya sürdü. Gram altın alacak durumda olmayan vatandaşlar en azından mahcup olmamak adına yeni basılan ve 37 TL'ye satılan çeyrek gram altına yönelecek. Altın'ın artık ne küçülecek ne de bölünecek hali kalmadı" dediler 

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