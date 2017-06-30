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Gratis adı kullanılarak gönderilen mesajlara dikkat!

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Gratis adı kullanılarak gönderilen mesajlara dikkat!
Bu mesajlarda Gratis Gift'ten 1.250 TL değerinde kupon kazandığınız ifade ediliyor ve linke tıkladığınız an virüs bulaşıyor.

Son günlerde sıkça karşılaşılan bu mesajlar aslında virüs. Gratis Gift adı altında yapılan bu kandırmacada linke tıkladığınız andan itibaren virüs telefonunuzu sarıyor.Ardından telefonunuza bulaşan virüs kişi listenizdeki herkese otomatik bir şekilde aynı mesajı gönderiyor. Sizden gönderilmiş gibi duran bu mesajdaki bağlantı linkini tıklayan arkadaşlarınızda aynı durumla karşı karşıya kalıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Gratis'in 'Gift' diye bir özelliği bulunmuyor ve bununla ilgili kanuni işlem de başlatıldı. 

 

Gratis adı kullanılarak gönderilen whatsapp mesajı; 

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