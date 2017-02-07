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Gripten korunmanın yolları

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Gripten korunmanın yolları
Dr. Işıl Aralan, kış aylarında sıklıkla görülen gripten korunmanın başlıca yolunun vücut direncinin düşmesini engellemekten geçtiğini belirterek, “Bu nedenle mevsim özelliklerine uygun giyilmeli; bol sulu gıdalar, taze meyve ve sebze tüketilmelidir” dedi

Dr. Işıl Aralan yaptığı açıklamada, “Gribe yol açan influenza virüsü çok kolay ve hızlı bulaşır. Başlıca bulaşma yoları, öksürük ve hapşırık ile etrafa saçılan damlacıkların hava yolu ile bulaşması, hasta kişiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kişilerin ağız, burun akıntıları ile temas etmiş eşyalar ile bulaşmadır. Grip geçirdiğinizde belirtileriniz ağırlaşırsa nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, yüksek ateş, öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkması ile karşı karşıya kalırsanız bir hekime başvurmak gerekiyor. Hekimin tavsiyelerine göre gerekli ilaçları kullanmak gerekiyor” diye konuştu.

 

"BOL SIVI TÜKETMELİYİZ"

Antibiyotiklerin gribi tedavi etmediklerini, bu nedenle hekim tavsiyesi dışında antibiyotik kullanılmaması gerektiğini belirten Dr. Işıl Aralan, “İstirahat etmeliyiz, bol sıvı tüketmeliyiz. Hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla teması sınırlandırmak gerekiyor. Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağzı kağıt mendille kapatınız ve kullanılan kağıt mendili çöp kutusuna atınız. Kağıt mendil yoksa kol içi ile ağız ve burnunuzu kapatmak gerekiyor. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varılabilen ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Bu kadar ciddi tablolar yol açan grip, halk arasında çok sık olarak soğuk algınlığı ile karıştırılmamalıdır. Soğuk algınlığı, ateş yükselmeden, hafif kırgınlık, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtiler ile kendini gösteren, halsizliğe yol açmadığı için yatak istirahatı gerektirmeyen bir hastalıktır ve grip ile kesinlikle karıştırılmamalıdır” şeklinde konuştu.

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