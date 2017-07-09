Gruplar yarın Riva’da belirleniyor

3 gruptan oluşan 3. Lig’de 2017-18 sezonunda 54 takım mücadele edecek. 18’erli 3 gruba ayrılacak takımların hangi grupta yer alacakları bugün Riva’da çekilecek kurayla belirleniyor. 3.Lig temsilcilerimiz Kocaelispor, Gölcükspor, Darıca kurayı bekliyor.
15 YENİ TAKIM
54 takımın mücadele edeceği 3. Lig’de, yeni sezonda 15 yeni takım mücadele edecek. Anadolu Üsküdarspor, Tepecikspor, Ofspor, Aydın 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor 2. Lig’den düşerken, Utaş Uşak, Ergene Velimeşe, Turgutluspor, Osmaniye, Şanlıurfa Karaköprü BLD, Arsinspor, Yeni Altındağ, Erokspor ve Ordu FK ise BAL’dan 3.Lig’e çıkan takımlar oldu.
3.LİG TAKIMLARI:
1-DARICA G.B.
2-1461 Trabzon
3-Kayseri Erciyesspor
4-Anadolu Üsküdar
5-KOCAELİSPOR
6-Ofspor
7-Ankara Demirspor
8-Tekirdağspor
9-Çorum Belediyespor
10-GÖLCÜKSPOR
11-Kızılcabölükspor
12-Van BBSK
13-24 Erzincanspor
14-Bayburt Grup Özel İdare
15-Kozan Belediyespor
16-Erzin Belediyespor
17-Cizrespor
18-Karacabey Birlikspor
19-Aydınspor 1923
20-Ergene Velimeşe
21-Diyarbekirspor
22-Bayrampaşa
23-Elazız Belediyespor
24-Düzyurtspor
25-Tarsus İdman Yurdu
26-Ankara Adliyespor
27-Muğlaspor
28-Orhangazispor
29-Sultanbeyli Belediye
30-Bergama Belediye
31-12 Bingölspor
32-Payasspor
33-Düzcespor
34-Halide Edip Adıvar
35-Kırıkhanspor
36-Kemerspor 2003
37-Yomraspor
38-Tire 1922
39-Batman Petrolspor
40-Yeşil Bursa
41-Dardanelspor
42-Pazarspor
43-Turgutluspor
44-Utaş Uşakspor
45-Güzelordu
46-B.Çekmece Tepecik
47-Erokspor
48-Yeni Altındağ Bel.
49-Karaköprü Belediye
50-Osmaniyespor FK
51-Çatalcaspor
52- Manisa BBSK
53-Arsinspor
54- Erbaaspor