GTÜ 15 Temmuz’u unutmadı

GTÜ, 15 Temmuz Darbe Girişiminin yıl dönümünde hain teşebbüsü unutmadı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir grup tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişimini kınamak için Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Senato Toplantısında basın açıklaması yapıldı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından okunan 15 Temmuz Senato Bildirisinin ardından Darıca Şehitliği ziyaret edildi.

ZENGİN’İN MEZARINA BAŞINA KARANFİL BIRAKILDI

Görgün ve GTÜ öğretim üyeleri 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’da bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığın bombalanması ile şehit olan Darıcalı Şehit Özel Harekat Polisi Edip Zengin'in mezarı başında dua edip, mezara karanfil bıraktılar. Şehitlik ziyaretine GTÜ Rektörüne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilay Çoşgun, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol ve GTÜ öğretim üyesi akademisyenler eşlik etti. GTÜ Senatosu tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “15 Temmuz 2016, ajandalarının merkezine Türkiye’yi koyan FETÖ terör örgütünün hainliklerinin zirve yaptığı, iç ve dış düşmanlarımızın maskelerinin düştüğü, yazdıkları senaryoların, oynadıkları oyunların ve fırsatçıların deşifre olduğu bir tarihtir. 15 Temmuz millet olarak birlik beraberliğimizin önemini tekrar hatırladığımız bir milattır.

“KENDİ HALKINA SİLAH SIKACAK KADAR GÖZÜ DÖNMÜŞ”

Ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden ve sadece kendi ajandasına hizmet eden bu vatan hainlerinin tüm çabaları, Türk Milletinin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır. Konunun esası, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, bütünlüğüne ve birliğine malum yapı tarafından kastedilen hain ve sinsi bir girişimdir. Fitne, zulüm ve kanla beslenen bu zihniyet, Türkiye'yi çatışma ortamına sürüklemek istemekte; demokrasiyi, refah arayışını ve toplumsal barışı yok etmeye çalışmaktadır. Kendi halkına silah sıkacak kadar gözü dönmüş, vatanı ve kıblesi belli olmayan bu hainlerin hesap verme zamanı gelmiştir. Ulusumuzun, malum yapı tarafından yürütülen bu hain saldırıya Cumhuriyetin değerlerini temel alarak ve koruyarak karşı koyacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Büyük Türk Milleti, tarihten gelen onurlu duruşunu göstererek kenetlenmiş ve tüm değerlerine sahip çıkarak terör örgütü destekli bu darbe girişimine en büyük tokadı atmıştır.

“İNSANLIK SUÇU”

Türkiye Cumhuriyetinin gücüne, ulusumuzun birlik ve beraberliğine ve aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı FETÖ terör örgütünü bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyor, 15 Temmuz gecesi yapılmaya kalkışılan vahşeti, insanlık suçu olarak nitelendiriyoruz. Ulus olarak, vatanımızı hedef alan kişiler ve eylemlere karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavırla hareket etmek görevimizdir. Üniversiteler olarak da Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek, ülkemizin birlik beraberlik ve geleceği için daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve dünya ile yarışmak bizlerin en önemli sorumluluğudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihi boyunca karşılaşmış olduğu bu tür olaylara karşı her zaman onurlu bir mücadele sergilemiştir. Hiçbir terör örgütü planladıkları hain saldırılarla bir sonuca ulaşamayacak, birbirine düşürmeye çalıştıkları bu ülkenin vatandaşları arasında tarihten gelen köklü kardeşlik duygularını yok etmeyi başaramayacaktır.

DESTAN YAZAN VATANDAŞLARA ŞÜKRAN

15 Temmuz gecesi kendisini, ailesini ve geleceğini düşünmeden sadece ülkesinin bekası için kararlılıkla sokaklara dökülerek, tankların ve silahların önüne gövdesini siper ederek destan yazan ve bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan vatandaşlarımıza ve gazilerimize şükran, minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun! Kamuoyunun bilgisine sunulur”