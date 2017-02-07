GTÜ ile Milli Eğitim arasında tarihi anlaşma

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında hizmetiçi eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Bu protokol anlaşması eğitimde toprağa atılmış bir tohumdur” dedi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında hizmet içi eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Valilik binasında düzenlenen tören öncesi açıklamalarda bulunan Vali Güzeloğlu, “Eğitimde istediğimiz hedeflerin elde edilmesi, ülkesine bağlı, dünyayı tanıyan birey yetiştirmeyi amaçlayan bir hedef doğrultusunda son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların önemli bir dönüm noktasındayız. Ülke çapında imza attığımız başarının haklı gururunu yaşıyoruz. Kocaeli’nin en üst noktada olmayı gerektirdiği gibi model kent olmayı bizlere zorunluluk ve sorumluluk olarak vermektedir. Kocaeli bir büyük şehir gerçeğindedir. Eğitimde de bizim iddiamız sadece başarıda birinci sırada olmak değil, model kent olmaktır. Temel bütün alanlarda bilimin ışığında hayat boyu öğrenmeye dayalı bir bakışla çok anlamlı bir işbirliğinin protokolünü imzalıyoruz” ifadelerini kullandı. Protokol anlaşmasının imza törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün, GTÜ Rektör yardımcıları ve şube müdürleri katılım gösterdi.

“GTÜ İLK BEŞTE”

GTÜ bugün kurulduğu günden itibaren ülkemiz için bir değerdir diyen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “ GTÜ uluslar arası alanda endüstri 4.0 sürecinde ülkemizin yüz akı bir üniversitemizdir. Değer üreten, Kocaeli’deki alt yapıyı değişim boyutunda motive eden bir üniversitemizdir. Türkiye üniversiteleri sıralamasında ilk beşte olan bir üniversitemiz. Bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bir kurumu önemli kılan değer üretmesidir. Bilgiyi sadece üretmek değil, kullanılabilir bilgi olarak paydaşlarına aktarmak da çok önemli. Bu protokol anlaşması eğitimde toprağa atılmış bir tohumdur” diye konuştu.

“KOCAELİ EĞİTİM PLATFORMU”

Kocaeli Milli eğitim müdürlüğümüzün eğitimde koyduğu amaçlara uymak için üniversitemizle hizmet içi eğitim protokolü imzalıyoruz” diyen Vali Güzeloğlu, “Kurumsal kapasitemizi arttırmayı amaçlayan bir protokol. Bizim için yararlı olacağına inanıyoruz. Bugün itibariyle Kocaeli bütünün de bir eğitim platformu oluşturduk. Bu yapı eğitimin geleceğe taşınmasında, bireylerin yetişmesi, yaratıcı, bilimsel, eleştirel düşüncenin arttırılması anlamında Türkiye çapında bir örnek olacak bu işbirliği. Bilginin ötesinde değerleri ve buna bağlı bütünlüğü oluşturmak zor bir süreç. Başarıyı sadece sınav başarısı değil, insani değerleri kavramış, dünyayı anlamış bir birey yetiştirmek olarak algılamalıyız. Kocaeli Eğitim Platformumuz tüm kurumlarımızda gerçekleşmiş olacak. Bu iki hayırlı buluşmayı kamuoyuyla paylaşıyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

İLİMİZE HAYIRLI OLSUN

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Tarihi bir anı paylaşıyoruz. İşbirliği protokolü ile tüm öğrenim süreçlerinde yer alan paydaşların etkinliğinin daha iyiye çıkartılmasına yönelik bir protokol anlaşması. Valimiz bilime, eğitime verdiği önemi bütün katıldığı programlarda belirtiyor. Bu protokolle özellikle eğitim programlarının modellenmesi konusuna ağırlık vereceğiz. Gençlerimizin üniversitemize daha hazır bir şekilde gelmesini sağlamak da temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Kocaelimizin bu protokolden ve eğitim platformu çalışmalarımızın ardından eğitimde ön sıralarda olacağını düşünüyoruz. Bu konuda bizim de sorumluluk sahibi olduğumuzu bu işbirliği ile göstermiş olacağız. Düşünme ve öğrenme kalitesi ile üretme arasındaki ilişki kurulacak. İlimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Serkan BORLAK