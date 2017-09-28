GTÜ’de Biyoteknoloji Enstitüsü kuruldu

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde Biyoteknoloji Enstitüsü kuruldu. Enstitü, sektörün ihtiyacına cevap verebilecek işgücü yetiştirerek, Ar-Ge faaliyetlerine akademik destek sağlayacak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Türkiye’nin Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planını’ dikkate alarak Türkiye’nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alması amacıyla Biyoteknoloji Enstitüsü kuruldu. Sağlık, bitki, endüstri ve sentetik ve sistem biyoteknolojisi olmak üzere toplam 4 opsiyonda tezli-tezsiz yüksek programları yanı sıra doktora ve bütünleşik doktora programları ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan enstitü, sektörün ihtiyacına cevap verebilecek işgücü yetiştirecek.

GTÜ’DE VİZYON ZİRVESİ

GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü’nün lisansüstü eğitim öğretim faaliyetine başlaması onuruna ‘Biyoteknolojide Vizyon Zirvesi’ düzenlendi. İlaç ve sağlık Biyoteknoloji’si, gıda, bitki ve enerji sektörlerindeki Biyoteknoloji alanında uzmanlar ve biyogirişimcilerin katılımıyla gerçekleşen zirvede öğrenci, akademisyen ve sektörel 200’ün üzerinde katılımcı yer aldı.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER

Zirveye katılan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Biyoteknoloji Enstitüsü’nün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2015-2018 Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nda “biyoteknoloji alanında teknolojik bilgi düzeyini ve katma değerli üretimi artırarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almak” olarak, genel amacı ise “biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve yenilik ekosistemi kapasitesini geliştirerek ülkemizi teknoloji geliştirebilen, yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen çekim merkezi haline getirmek” olarak belirtilen vizyon doğrultusunda kurgulandığını ve “yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen” mezunlar yetiştirmeyi, araştırma faaliyetleri yürütmeyi ve yeni ürünler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

İŞ SIKINTISI GÜNDEMDE

Zirve Organizasyon Komitesi Başkanı ve GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz da, bu organizasyonun amacının Türkiye’de biyoteknolojik ürünler üretilmesi ve bu alanda üniversite-sanayi işbirliğinin önündeki sorunların masaya yatırılması olduğunu, zorunlu biyogirişimcilik dersleri içeren lisansüstü programlarının yanı sıra tasarım aşamasındaki bazı sertifika programlarının bu alandaki kalifiye işgücü sıkıntısının önüne geçmesini umduklarını vurguladı.

DUVARSIZ MERKEZLER KURULMALI

TÜSİAD Biyoteknoloji raporunu hazırlamış olan ekipten olan ve zirvenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hüveyda Başağa dahil, programdaki pek çok konuşmacının ilk ve öncelikli olarak belirttiği işbirliğinin öneme vurgu yaptı. TEPAV’ı temsilen konuşmasını yapan Selin Arslanhan Memiş de artık inovasyon konuşmaktan inovasyon yapmaya geçilmesi gerektiğini ve bu konuda da en büyük umutlarının start-up’lar olduğunu söyledi.

“ANALİZLER YAPILMALI”

Zirve süresince stant ve poster alanında akademisyenler ile girişimciler ve start-up firmalar buluşturuldu. Melek yatırımcı ağını temsilen konuşmasını yapan Muzaffer Öztan da girişim sermayesi desteğinin nasıl alınacağı konusunda önemli bilgiler paylaşarak geliştirilen iş fikrinin pazar araştırmasının ve kar-zarar analizlerinin mutlaka yapılması gerekliliğini vurguladı. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz bu zirvenin birbirinden inovatif proje fikirleri, girişimler ve iş ortaklıklarına yol açması dileğini belirtti.

TSUNAMİ DALGASI

Zirve, gelecek hanenin kurucusu ve baş düşünürü Halil Aksu’nun gençlere ilham veren 'Gen Hareketi-21. Yüzyılın Tsunami dalgası' başlıklı konuşması ile bitti. Aksu, içinde bulunduğumuz dalganın baş aktörleri sosyal medya şirketleri ise, bundan sonraki dalganın baş aktörlerinin Biyoteknoloji şirketleri olacağına inandığını söyledi.