Gübretaş’tan Baran’a ziyaret

Gübretaş Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ve Tesis Müdürü Bayram Ali Göçmen, Başkan Baran’ı ziyaret ederek bölgedeki sanayinin gelişimiyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gübretaş Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ve Tesis Müdürü Bayram Ali Göçmen, makamında ağırladı. Ziyarette bir açıklama yapan Başkan Baran, “Gübretaş dayanışma içerisinde olduğumuz, kentimizin önemli fabrikalarından biri. İlçemiz Marmara’nın incisi olmakla beraber, sanayi anlamında da ciddi gelişmeler gösteriyor. Var olabilmenin, ayakta durabilmenin tek yolu dayanışma içerisinde olmaktır. Bugünlerde buna çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu gerçeği ortadadır. Gerçekleştirmiş olduğunuz nazik ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederim “ dedi. Belediye Başkanı İsmail Baran ve Gübretaş yöneticileri, bölgedeki sanayi gelişimi ile ilgili bilgi alış verişinde bulundular.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret eden Gübretaş Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ve Tesis Müdürü Bayram Ali Göçmen çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aktardılar. Ziyaret esnasında Metin Özyürek, “ Değerli Belediye Başkanımız İsmail Baran’ı ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak istedik. Başkanımızın da belirttiği gibi birlik ve beraberlik içinde, ilçemize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Başkanımıza bizleri makamında ağırladığı için teşekkür ederiz “dedi.