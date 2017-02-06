Gücünüz yete yete Kadir Kurt’a mı yetiyor?

M.Tanzer Ünal

Sevgili okurlarım, okuyacağınız bu yazı uzun süredir yazılmayı bekliyordu.

Hemen hemen bir aydır…

Yaşanan olaylar ve ortaya atılan iddialar vardı, bunların araştırılması gerekirdi.

Araştırdık, sorduk soruşturduk, sonunda yaşatılan bir “haksızlığı” yazmaya karar verdik.

Nedir bu haksızlık?

Kime yapılmış, kim yapmış, neden yapmış?

Bir bir anlatacağım…

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Haksızlığın adı, Derince Yenikent Mahallesi’ndeki KEV Tesisleri’nin mühürlenmesi.

Haksızlık; Kurt ailesine, Kadir Kurt ve oğlu Serkan Kurt’a yapıldı.

Haksızlığı yapan, Derince Belediyesi…

Haksızlığın nedeni, bunu Derince Belediyesi yetkililerine sormak gerekir.

Bir yılan hikâyesi…

Sevgili okurlarım, anlatacağım, kısa adı KEV olan Kocaeli Eğitim Vakfı’na ait tesislerin yılan hikâyesi…

Hani TEM’den İstanbul yönüne giderken, İzmit çıkışında kafanızı kaldırdığınızda “KEV Spor Tesisleri” diye bir tabela görürsünüz ya, işte buranın hikâyesi…

Öyle ayrıntılarına girmeyeceğim, satır başlarıyla…

Efendim, bu tesislerin 24 yıllık bir geçmişi var.

Temeli, 24 yıl önce, yani 1993 yılında Başbakan Süleyman Demirel tarafından atıldı.

1995 yılında ise yine Süleyman Demirel tarafından bu defa cumhurbaşkanı sıfatıyla hizmete açıldı.

Tesis, 49 bin metrekare üzerine kurulu.

Üç bin metrekare üzerine inşa edilen 5 katlı bir kamp merkezi, iki adet nizami çim yüzeyli futbol sahası, ayrıca altyapı için antrenman sahaları…

Kamp merkezi, tam donanımlı!

Konaklama bölümü, konferans salonu, restoran, kondisyon merkezi, yüzme havuzu…

Bu tesis Kocaeli Eğitim Vakfı tarafından yaptırıldı, yıllarca başta Kocaelispor, A ve Ümit Milli Futbol Takımları tarafından kamp yeri olarak kullanıldı.

O dönemde böylesine “gözde” bir yerdi.

İzmit’in böyle bir tesise sahip olması gurur vericiydi.

Yerel iktidarda CHP vardı, Sefa Sirmen belediye başkanıydı, Kocaelispor başarıdan başarıya koşuyordu, herkesin keyfi yerindeydi.

CHP ve Sefa Sirmen yerel iktidarı kaybedince…

Belirttiğim gibi, yerel iktidarda CHP varken, KEV-Kocaelispor-Büyükşehir ilişkileri gayet iyi gidiyordu.

Vakıf, tesisleri belediyeye kiraya veriyor, belediye de Kocaelispor’a kullandırıyordu.

Vakıf, elde ettiği kira gelirlerini de öğrencilere burs olarak dağıtıyordu.

Bu sistem, 2004 yılında AKP’nin Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçirmesinden sonra da bir süre devam etti.

Yani Başkan İbrahim Karaosmanoğlu da kirasını ödedi ve KEV tesislerini Kocaelispor’un emrine verdi.

Ancak Sefa Sirmen ne zaman aktif siyasete tekrar soyundu, ne zaman Büyükşehir Belediyesi’ne, olmadı İzmit Belediyesi’ne aday olmaya kalktı, KEV-Kocaelispor-Büyükşehir ilişkileri allak bullak oldu.

Büyükşehir, KEV tesislerine kira ödemekten vazgeçince, Kocaelispor açıkta kaldı.

Kulüp, borçları nedeniyle bu arada zaten iyice sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı.

2012’de Kurt ailesine kiraya veriliyor

2012 yılına gelindiğinde tesislerin üçüncü kişi ve kurumlara kiralanması kararlaştırıldı.

Vakıf, tesisleri 10 yıllığına Kadir Kurt-Serkan Kurt-Selman Uztürk Ortaklığı’na kiraladı.

Kiralayanlar, burayı derleyip toplayacaklar, konaklama kısmını otel haline getirecekler, diğer birimleri günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyeceklerdi.

Burası yine ağırlıklı olarak spor amaçlı kullanılacaktı, aynı zamanda otel, restoran, toplu yemekler için de hizmet verecekti.

Kurt ailesi, söz verdiği her şeyi yaptı, dünyanın parasını harcadı, burayı mükemmel bir tesis haline getirdi.

Açılışını AKP’li Derince Belediye Başkanı Aziz Alemdar yaptı

Tarih, 31 Ağustos 2012…

Tesis yeni şekliyle açılışa hazır…

Konaklama bölümünde odalar yenilenmiş, açık ve kapalı yüzme havuzları, ayrıca SPA bölümü, açık ve kapalı toplu yemek hizmet yerleri…

Açılışı, dönemin AKP’li Derince Belediye Başkanı Aziz Alemdar ile dönemin CHP Milletvekili Hikmet Erenkaya birlikte yaptılar.

Aziz Alemdar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Grand Körfez” adı verilen tesisleri öve öve bitiremedi, Kurt ailesine Derince’ye böyle güzel bir tesis kazandırdıkları için teşekkür etti.

Açılışı yapılan tesis, dolup dolup taşıyordu.

U-14 Milli Futbol Takımı burada kamp yapıyordu.

Yabancı futbol takımları kamp için burayı tercih ediyordu.

Derince’nin büyük bir ihtiyacını karşılamıştı, aileler düğün derneklerini burada düzenliyordu.

Hiçbir sorun yoktu.

Sefa Sirmen, İzmit Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyunca…

Sefa Sirmen, 2014 seçimlerinde, partisi CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı olunca, AKP yönetiminin KEV’e ve KEV tesislerine bakış açısı tamamen değişti.

Sefa Sirmen KEV’den gitmeliydi ve KEV tesislerinin durumu sorgulanmalıydı.

O günden bugüne KEV’de yaşananlar ve tesisleriyle ilgili olup bitenler, seçim döneminde alınan bu radikal kararın bir sonucu!

Yerel seçimler bitti, Sefa Sirmen seçimi kaybetti, ama hesaplaşma ve eski defterlerin açılması bitmedi.

“KEV tesislerinin ruhsatsız olduğu” ortaya çıkarıldı.

Seçimden sonra Sefa Sirmen ve arkadaşları (Rasim Su, Murat Güven, Murat Sirmen) Derince Belediyesi’nin yeni başkanı Ali Haydar Bulut’u ziyaret ettiler, KEV tesislerinin ruhsatı konusunda gerekeni yapmaya hazır olduklarını söylediler.

Ali Haydar Bulut, bu isteklerini Büyükşehir Belediyesi İbrahim Karaosmanoğlu’na ileteceklerini söyledi.

Hepsi bu kadar!

Tesisler mühürleniyor

Tesisler ruhsatlıydı, ruhsatsızdı derken 2016 yılına gelindi.

Sefa Sirmen, eski bir davası nedeniyle 24 Haziran’da cezaevine girdi, bu nedenle KEV yönetiminden de düşürüldü.

Sefa Sirmen’in defteri dürülmüştü, sıra KEV tesislerine gelmişti.

KEV tesisleri de hemen hemen aynı günlerde, Sefa Sirmen’in cezaevine girmesinden 3 gün sonra, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Kurt ailesi, İdare Mahkemesi’nden “yürütmeyi durdurma kararı” alınca, yeniden açıldı.

2016’nın son günlerinde KEV’de yönetim tamamen değişti, 2017’nin ilk günlerinde (4 Ocak) tesisler yeniden mühürlendi.

O günden bugüne, tesisler mühürlü.

Nedeni, tesislerin ruhsatının olmaması!

Cevap bekleyen sorular

Öncelikle belirteyim…

Kişi ve kurumların yasa ve yönetmeliklere uyması çok önemlidir.

Bu nedenle KEV tesislerinin ruhsatsız olması affedilemez.

Ancak…

Bu tesis, CHP’nin yerel iktidar döneminde yapılmış, 1995 yılından 2004 yılına kadar tam 9 yıl çalışmış.

2004 yılında AKP iktidara gelmiş, o tarihten 2017 yılının 4 Ocak’ına kadar çalışmaya yine devam etmiş.

Yani 12 yıl…

Şimdi sorum şu:

Hadi CHP döneminde göz yumuldu, tesislerin çalışmasına 9 yıl boyunca ses çıkarılmadı diyelim…

AKP, bu ruhsatsız tesisi 12 yıl boyunca neden çalıştırdı?

AKP’li Belediye Başkanı Aziz Alemdar, ruhsatsız olduğunu bile bile tesisin yenilenmiş halini neden açtı?

Bir başka sorum:

Derince sınırları içinde, hatta daha geniş tutalım, Kocaeli’de “tek ruhsatsız bina” KEV binası mı?

Başka ruhsatsız bina; ev, işyeri, fabrika yok mu?

Uzağa gitmeyin, KEV’in hemen yanındaki Belediyespor’a ait binaya bakın, o binanın ruhsatı nerede?

O bina hizmet verirken, KEV’e mühür vurmak neyin nesi?

Tekrar ediyorum…

Biz herkesin yasa ve yönetmeliklere uyması gerektiğine inanırız.

Ama herkesin…

Bazıları uyuyor bazıları uymuyorsa, uymayanlardan bazılarına ses çıkarılıyor, bazılarına ses çıkarılmıyorsa, işte burada durup olup biteni sorgulamamız gerekiyor.

Devlet yönetimi “adaletli” olmak zorundadır.

Herkese eşit davranmak durumundadır.

Eğer bunu yapamıyorsa, birilerine göz yumup diğerlerini mağdur ediyorsa, bu suçtur, daha önemlisi günahtır.

KEV tesisleri 1995 yılında yapılıp hizmete açılmış.

Aradan 21-22 yıl geçmiş.

CHP dönemini de görmüş, AKP dönemini de görmüş.

Şimdiye kadar kimse sesini çıkarmamış, bugün kapısına mühür vuruluyor.

Hem de burnunun dibindeki kaçak binalar çalışmaya devam ederken…

Derince ve diğer ilçelerde, yüzlerce, hatta binlerce ruhsatsız kaçak bina varken…

Bu biraz insafsızlık değil mi?

Bu yönetimin gücü yete yete Kadir Kurt’a mı yetiyor?

Lütfen adaletli olalım.

Lütfen hakkaniyetli olalım.

Benim söyleyeceğim bu!