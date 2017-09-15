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Güldür yüzümüzü Körfez!

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Güldür yüzümüzü Körfez!
Kocaelispor, sezonun üçüncü maçında bugün Tekirdağspor ile Çorlu’da karşılaşacak. Takımda eksik yok. Tek hedef sentetik çimle kaplı sahadan 3 puan ile dönmek.

HEDEF GALİBİYET

Tekirdağspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor maçı bekliyor. Dün sabah yaptığı ter antrenmanı ve yediği öğle yemeği sonrası Poligon Tesisleri’nden Çorlu’ya giden Kocaelispor, Hilton Garden Inn Otel’de kampa girdi. Yeşil Siyahlılarda eksik futbolcu bulunmazken, temsilcimiz sentetik çimle kaplı Çorlu General Hasan Basri Saran Stadı’ndan galibiyet ile dönmek istiyor.

 

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız’ın, Tekirdağspor karşısına da Sultanbeyli ve Uşak maçlarındaki 11 ile çıkacağı düşünülüyor. Kocaelispor gibi ilk iki maçında 1 puan alan Tekirdağspor, transferin son günü kadrosuna 5 futbolcu dahil etti. Saat 16.30’da başlayacak olan maçı Bursa Bölgesi C Klasman Hakemi Hasan Kaçar yönetecek. Erdem ÖVÜÇ

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