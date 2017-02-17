Güle güle Birlik

“Mutlak galibiyet” parolasıyla Bucaspor maçının hazırlıklarını yapan 2.Lig Beyaz Grup takımı Kocaeli Birlikspor haftayı yüksek tempolu antrenmanlarla tamamladı.

Buca ile yarın zor maça çıkacak ekip, bugün İzmir’e hareket edecek. Temsilcimiz eve 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Osman Sınmaz yönetiminde bir otobüs taraftar da Buca’ya gidiyor. Gazeteciler de akın ediyor

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Kocaeli Birlikspor’da, yarın deplasmanda oynayacağı Bucaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Yoğun bir şekilde çalışan Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz önceki günkü antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Isınmanın ardından toplu diriller çalışan temsilcimiz antrenmanı tam sahada iki devreli çift kale maçla tamamladı. Sakatlığı bulunan ve tedavisi süren stoper Burak Keskin yine takımdan ayrı özel antrenman yaptı.

HAKEMLER İSTANBULLU

Yarın Yeni Buca Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada İstanbul bölgesi hakemleri görev yapacak. TFF 1.Lig tecrübeli, bu sezon 7.haftada Ofspor-Kocaeli Birlikspor maçını yöneten Burak Taşkınsoy maçın başlama düdüğünü çalacak. Yardımcı hakemler aynı bölgeden Yunus Taşkın ve Murat Güçlü, 4.hakem ise Sezer Yalçın olacak.

EVİNDE 12 PUANI VAR

Topladığı 40 puanla liderin 3 puan gerisinde bulunan Kocaeli Birlikspor deplasmanda oynadığı 10 maçtan4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 13 puan çıkardı. İçerde oynadığı 11 maçın 4’ünü kazanan, 3’ünde 1 puana razı olan ve 4’ünde de mağlup olan Bucaspor ise evinde ancak 15 puan toplayabildi fakat 3 puan tenzil nedeniyle hanesine 12 puan yazdırabildi. Ligde 22 haftada 30 puan toplayabildi.

DEPLASMAN PROGRAMI

Kocaeli Birlikspor’un deplasman programı da belli oldu. Bugün sabah 9.00’da tesislerden hareket ederek 10.40 uçağıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na uçacak olan takım, şehir merkezinde bulunan Hilton İzmir’de konaklayacak. Yarın akşam 22.30 uçağıyla İzmir’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na dönecek olan takım, pazartesi günü izin yapacak.