Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Güler Baykal’ın cenazesi Uzuntarla Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Güler Baykal vefat etti
Kartepe Uzuntarla Sultan Beyazıt Caddesi adrtesinde ikamet eden işçi emeklisi Fikret Baykal’ın eşi Güler Baykal (68) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti
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