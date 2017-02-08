Gülizar Ateş’in haklı isyanı!..

Mustafa Küpçü

Gülizar Ateş, bu ülkenin bir yurttaşı.

Her yurttaş gibi onun da Anayasal hakları var;

-Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. ( Anayasa Md: 17)

-Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. (Anayasa Md: 25)

-Çalışmak, herkesin hakkı ve ödevidir. ( Anayasa Md: 49)

-Sendika Kurma Hakkı. (Anayasa Md: 51)

-Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. ( Anayasa Md: 60)

Gülizar Ateş, 1993 yılında, SEKA Devlet Hastanesi’nde memur olarak göreve başlamış. 1997’de SGK Kocaeli Sigorta İl Müdürlüğü’ne tayin olmuş. Gülizar Hanım’ın 23 yıllık çalışma yaşamında görev kusuru ve cezası yok. Emekliliğine de 2 yıl kalmış!

Ancak, Gülizar Hanımın büyük bir günahı var! 2001 yılında BES-Büro Emekçileri Sendikası’na üye olmuş!.. Her ne kadar bu bir “Anayasal Hak” olsa da, siyasi iktidarlar ve onların siyasal güdümündeki yöneticiler için “Sendikalı-bilinçli bir eleman” baş belasıdır!..

Kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmeleri kolay olmadı. Bir kısmı, sendikalı olmayı düşünmediler! Çünkü, farklı yollardan ve sendikal mücadele riskine girmeden gelir düzeyini yükseltme becerisi gösterebiliyorlardı!.. Turgut Özal; “Benim memurum işini bilir!” derken bu becerikli memur takımını kastediyordu!

Ama Gülizar Ateş ve onun gibi sendikal mücadeleyi seçenler; “Biz, özel bir çıkar sağlamadan vatandaşa hizmetimizi yapar, sendikal çabalarımızla da emek karşılığımızı alırız” diye düşünüyorlardı!..

Sendikal mücadele aynı zamanda sendika üyelerinin çalışma yaşamındaki haksızlıklara karşı da hukuki yollardan mücadele edebilmeleri için bir ortak güçtü…

Gülizar Ateş de bu bilinç içinde olan, insan onurunu en üstte tutan, yanlışa karşı çıkma cesaret ve onuru olan bir kişiydi. Önce İşyeri Sendika Temsilcisi oldu, daha sonra 2014 yılında BES Kocaeli Şube Başkanı seçildi.

Çok yönlü geri kalmış, sendika karşıtlığının egemen olduğu bir ülkede sendikacılık zor, çileli ve insana bedel ödeten bir uğraştır!

Gülizar Hanım, yanlışa yanlış dedi, haksızlığa karşı çıktı, sürgün ile ödüllendirildi!

Ülkesindeki YARGI’ya güveniyordu Gülizar Hanım. Hukuk yoluyla mücadele etti ve kazandı.

Ama baskılar başladı!

Birileri için o bir “baş belası” idi!

“FETÖ ile mücadele” bahanesi ile başlatılan OHAL sürecinde, öncelikle “Amirleri tarafından görevde bulunması sakıncalı personel” olarak 27 Aralık 2016 tarihinde (657/137 ve 138. Maddeleri) görevden uzaklaştırıldı!

Ardından 6 Ocak 2017 tarihinde, 679 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile memurluktan ihraç edildi!

Gülizar Hanım, “hiçbir terör örgütü ile bağlantım yok. Hiçbir kanıtları yok.” Diyor!..

İlginç olan şu ki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, 12 Ocak 2017 tarihinde, sendika genel merkez yöneticileriyle, ihraçlarla ilgili olarak yaptığı görüşmede; ihraçların, ihbarcıların “yemin etmesi” ile gerçekleştiğini söylüyor!..

Düşünün;

Bir insan Anayasal haklarını kullandığı için emekliliğine ramak kala, tüm yasal hakları yok edilerek açlığa terk ediliyor! Ekmekle oynanıyor, Kul Hakkı yeniyor!

Gülizar Ateş’in; “Çalışma hakkı” elinden alınıyor, Sosyal Güvenlik Hakkı çalınıyor! “Sendikalı olma hakkı” cezalandırılıyor! “Düşünce ve Kanaat Hürriyetine” tecavüz ediliyor!

Gülizar Ateş’in YAŞAMA HAKKI elinden alınıyor!

Siz olsanız, Gülizar Ateş’in uğradığı bunca haksızlığa karşı ne yapardınız?

Tanık oluyoruz ki, OHAL’le birlikte “insana yönelik haksızlıklar” çığ gibi büyüyor!

Ben, kendi payıma bu haksızlığı, yasa ve insanlık dışılığı bu satırlarla kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyor, “İnsanlık tarihine not düşüyorum!”