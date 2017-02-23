Hakan Yağcıoğlu

Kent sporunda her şey güllük gülistanlık…

Sokak köşelerinden topladığımız mendilci çocuklar, Avrupa, Dünya şampiyonu oluyor…

Kendi hayatlarını ve tabii ki ailelerinin hayatlarını kurtarıyor…

Karda çamurda çorapsız terlikle ya da yalınayak dolaşan Suriyeli çocuklar, Türkiye Şampiyonu oluyorlar, hatta devlet desteğiyle Avrupa kapılarını zorluyorlar…

Statlarımız tıklım tıklım doluyor…

Seyircisiz değil, seyircili takımlar Süper Lig’de oynuyor…

Karatede, judoda, masa tenisinde şampiyon olan sporcularımız, hava alanlarında devlet töreniyle karşılanıyor, izdihamlar oluyor…

Yabancı sayısı serbest kalsa da, kulüpler artık kendi ülkesinin futbolcularını oynatarak, milli takımı eski şaşaalı günlerine döndürüyor…

Belediye takımları seyirci olmadığını görünce futboldan çekiliyor ve seyircili takımlar ön plana çıkarılarak, ülkenin futbolunun üzerindeki ölü toprağı temizleniyor…

Takımların taraftarları birbirlerine güzel tezahüratlar yapıyorlar ve sonra sadece kendi takımlarını destekliyorlar…

Terörü statlara sokmuyorlar…

Aliler rahat ortamda el ele, gönül gönüle maç izliyor…

Kentimizde futbolcular kadar yüzücüler de, sualtı ragbicileri de yoğun ilgi görüyor…

Kent içerisinde tanınıyor ve sokakta yürürken alkışlanıyorlar…

Demeyi ve yazmayı öyle çok isterdim ki!...

Gölcükspor… Özür…

Bu hafta Gölcükspor adına özür dilememizi gerektiren bir hata yaptık…

Maçın bitişini beklemeden verdiğimiz puan durumu, hatamızı pekiştirdi…

Bunun için Gölcükspor camiası bayta olmak üzere tüm okurlarımızdan, şahsım adına özür dilerim…

Yazıda Play-Off’a tutunduğunu zaten yazmışız ama yine de bu mazeret olamaz…

Gelelim Gölcükspor’un durumuna…

Kırmızı Siyahlılar, art arda kazandıkları maçlardan sonra, doğal olarak zirveye yaklaştı ve Kocaelispor ile Sancaktepe’ye rakip oldu…

Hani direkt çıkarsa da kimse şaşırmasın…

Son 4 hafta Kocaelispor’un oynayacağı maçlardan ikisi Sancaktepe ve Gölcükspor ile…

Yani iki büyük final…

Son maç zaten Gölcükspor’la…

Tam bir final…

Veee tabii ki İsmetpaşa’da…

Seyrine doyum olmayacak…

Ama bu maça kadar Gölcükspor’un da durumu netleşecek gibi gözüküyor…

Kent Play-Off heyecanını fazlasıyla yaşayacak…

Teknik Direktör Yusuf Tokuş’a sabretmeyip göndermeye kalkan zihniyet, acaba şu anda ne düşünüyor?..

Çok merak ediyorum…

Bence Gölcükspor artık makus talihini yendi ve eşofmanı hazır antrenörler dönemini kapadı…

İstikrardan yana oy kullandı ve bunun sonucunda da kazanan taraf oldu…

Yusuf Tokuş ise, kendine güvenildiğinde neler yapabileceğini iki sezondur cümle aleme gösteriyor…

İstikrar… İstikrar… İstikrar…

Kocaeli kentinin en çok ihtiyaç duyduğu şey bu…

Bunun için de sabır gerekiyor…

Dengesizlik… Fırsat eşitsizliği…

2.Küme başladı… Komedi de başladı…

Yaşı ilerlemiş, göbekli oyuncuların ligi olan 2.Küme’de, gençlerin önünü açmak için kadro kuran ve köy gençlerini sahaya çıkarmak için mücadele veren Acısu Belediyespor, isyan ediyor…

Derince Belediye Demirspor, 8 oyuncusunu Derince G.B.’ye verince, Derince G.B. bir anda gücüne güç katmış. Bu tabii ki yasal bir şey…

Karslı ise bunun etik olup olmadığını sorguluyor…

2.Küme’nin iddialı bir lig olmaması gerektiğini, gençlerin yetişmesi ve teşvik edilmesi için bir imkan sağlaması gerektiğini söylüyor…

Senelerini bu liglere oyuncu yetiştirmek için kumlanan ve siyasi bir desteği bulunmayan Karslı, belediye tandanslı takımların, eşitsizlik ve dengesizlik yarattığını belirtirken, kendilerinin böyle bir desteği olmadığını da açıkça söylüyor…

Bu arada, sezon içinde bel bel yer değiştiren amatörlerin sayesinde de TFF’nin cebinin dolduğunu söylüyor…

Bence haklı…

Bu işin artık amatör bir yanı kalmadı…