Çifte ‘Allah tamamına erdirsin’ diyerek iyi dileklerde bulunan Başkan Baran, aile büyüklerine de ‘Gözünüz aydın’ dedi. İrem ÇAKMAN
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Gülşah ve Hasan çok mutlu
Vatandaşların mutlu anlarında ve acı günlerinde yanlarında olmaya özen gösteren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, evlilik yolunda ilk adımı atan Gülşah ve Hasan çiftinin nişan yüzüklerini taktı.
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