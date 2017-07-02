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Gülsüm Ekin Karamürsel Ak Kadınları birinciliğe taşıdı

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Gülsüm Ekin Karamürsel Ak Kadınları birinciliğe taşıdı
Karamürsel'de bir ilk yaşandı.

Karamürsel Ak Parti kadın kolları Mayıs ve Haziran aylarında yapılan değerlendirmeler'de Türkiye genelin'de 100 Tam puan alarak tekrar birinci oldu.Karamürsel Ak Parti kadın kolları 2017 Mayıs ayında Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede bütün rakiplerini geride bırakarak 100 Tam puan alarak büyük bir başarıya imza atmayı başarmış ve Türkiye Birincisi olmuştu. Aynı başarıyı Haziran ayında'da sergileyen Gülsüm Ekin ve ekibi bir büyük başarıya daha imza atarak Haziran birinciliğinide kimseye bırakmadı.Ak Parti Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, göreve geldiği günden bu yana hiç hız kesmeden "Halka hizmet, hakka hizmettir" düsturu ile ekibi ile birlikte ilçede çalmadık kapı bırakmayarak, inanılmaz bir başarıya imza attı ve Karamürsel'in ismini Türkiye'ye duyurmaya devam etti. Bu büyük başarı sonrası "Başarının tesadüf" olmadığını çok çalışıldığı zaman, küçücük bir ilçenin bile Türkiye'ye örnek olabileceğini göztermiş oldu.

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