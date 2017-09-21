Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülsüm Eşref’in cenazesi Topçular Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Gülsüm Eşref vefat etti
İzmit Topçular Mahallesi Aytaç Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ahmet Eşref’in eşi Gülsüm Eşref (73) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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