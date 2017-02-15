Gültekin’den muhteşem soyut resim sergisi

Gölcük’te Ressam-Şair Ali Gültekin tarafından ‘Düşler ve Renkler’ isimli muhteşem bir soyut resim sergisi açıldı.

Ressam-Şair Ali Gültekin, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde ‘Düşler ve Renkler’ isimli soyut resim sergisinin açılışını yaparak sanatseverlerin beğenisine sundu. 21 eserin yer aldığı sergiye Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve sanatsever katılım gösterdi. Sanatçı Ali Gültekin, “Ressamlar, Allah'ın tüm insanoğlundan farklı olarak yetenek bahşedilerek seçmiş olduğu nadir insanlardır. Serginin açılmasında destek veren Gölcük Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.