Gültepe rampasındaki kasisler çok can sıkıyor!

Mesut Akbulut

Kasislerin bir standardı vardır, ama ne yazık ki çoğu belediyeler bu standarda uymuyor.

İzmit Gültepe rampasındaki kasislerin de bu standarda uymadığı yönünde şikayetler var…

Konumuza geçmeden önce kasislerle ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum;

TSE'nin ICS 93.080.30 TS 8283/Aralık 1988 çıkarmış olduğu YOL SATHI HIZ KONTROL ELEMANLARI-TÜMSEKLER (kasisler) genelgesine göre;

1. Hız kontrol edici tümsekler, şehiriçi yollardaki araç trafiğinin hızını yavaşlatarak kontrol altına alınmasını sağlayan, taşıt yolu kaplama yüzeyinden ayrı olarak belli bir yüksekliğe ve genişliğe sahip tümseklerdir.

2. Bu standart şehiriçi yollarda (şehir içinden geçen karayolları hariç) özellikle trafiğin az yoğun ve yol geometrik yapısının hız yapmaya uygun olduğu yol bölümleri üzerindeki kontrol tümseklerini

kapsar.

3. Araçların hızlarının ayarlanabilmesi için yola girişten itibaren ilk tümsek 20’inci metrede olmalıdır.

Tümseğin genişliği araçların dingil mesafesine bağlı olarak 3,60-3,80 metre olmalıdır.

Otobüs hatlarının bulunduğu şehiriçi yollarında tümseğin yol sathından yüksekliği 7,5-10 cm.(orta noktası) olmalıdır. Özel temel çukurları 5 cm. derinliğinde ve 60 cm. eninde hazırlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen ölçülerin dışında yapılan kasislerin (tümsek) hiç biri standart değildir.

7 ADET PARKE TAŞINDAN YAPILMIŞ KASES VAR

Gelelim asıl konumuza…

Duyarlı bir vatandaş, Gültepe Rampası’ndaki kasislerin fotoğraflarına çekerek bana gönderdi…

Gültepe’deki kasislerden hem vatandaşlar, hem de sürücüler şikayetçi…

Gültepe’deki Askerlik Şubesi’nden otoban viyadüğüne kadar tam 7 adet parke taştan yapılmış kasis var…

Araçların inerken veya çıkarken çok zorluk yaşıyorlarmış…

Özellikle ağır vasıtalar o yoldan geçerken çok zorlanıyorlarmış…

O yolu kullanan Kocaeli Üniversitesi servisleri…

O yolu kullanana halk otobüsleri o yolu kullanırken, kasislere gelirken doğal olarak vites küçültüyorlar…

Vites küçültüp kalkış yapmak şu günlerde zor ise, kışın bu zorluk katlanacak.

Yaz aylarında bu sıkıntı yaşanıyorsa, kışın yağmur veya kar yağdığında, yolda buzlanma olduğunda sıkıntı daha da büyüyecek…

YOLCULAR DA RAHATSIZ

Bu kasislerle ilgili, “Hızlı her araca zarar veren, içindeki yolcuyu da rahatsız eden ( özellikle araç içinde hamile biri varsa), ani duruş halinde kazaya sebep olan ve dur-kalk yaptırması nedeni ile yakıt sarfiyatını arttıran, özetle zerre faydası olmayıp, külliyen zarar olan son derece ilkel bir uygulama bu” diyorlar. Ayrıca bazı araçlar da bu kasislerin yüksekliği yüzünden arabaların altını vuruyorlarmış…

MAHKEMELER KASİSİ SORUYOR

Bir de şu bilgiyi vermek istiyorum;

Kasislerden kaynaklanan maddi, yaralanmalı ve ölümlü kazalarda olay mahkemelere intikal ettiği zaman, mahkemeler söz konusu kasisin standardını soruyor…

Sırf bu durum yüzünden belediyelerin her yıl yüklü miktarda tazminatlar ödediği söyleniyor…

KASİSLERİN YÜKSEKLİĞİ FAZLA

Sonuç olarak Gültepe rampasındaki 7 kasis sayısının ve kasislerinin yüksekliğinin çok fazla olduğu, dur kalklarda o yolu kullanan araçların, hal otobüslerinin, servis araçlarının, ağır vasıta araçlarının zorlandığı, kasislerin yüksekliği yüzünden yolcuların büyük sıkıntılar yaşadığı ifade ediliyor…

ULAŞIM DAİRESİ KONTROL ETSİN

O yolu kullanan vatandaşların ve sürücülerin sorunlarını yukarıda ifade etmeye çalıştım…

Madem vatandaşlar, sürücüler bu kasislerden şikayetçi, o halde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi yetkilileri, gidip Gültepe rampasındaki şu kasisleri bir kontrol etsin…

Sonrasında kasislerle ilgili bir düzenleme yapsın.

Kasisler, trafiği zorlaştırıyorsa, yolcuları rahatsız ediyorsa, o kasisleri kaldırmak en doğrusu olur…

‘Adalet Yürüyüşü’ için marş yazıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran’da başlattığı Ankara-İstanbul yürüyüşünü 9 Temmuz’da Maltepe’de tamamladı… Tam 430 kilometre yürüdü… Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü ile ilgili CHP’nin bilgisi dahilinde bir marş yazıldı. Gönüllü olarak yazılan ve bestelenen marşı hazırlayanlar, “Söz: Adalet Bekleyenler, Müzik: Adalet İsteyenler” olarak duyurulmasını istediler..

İşte “Adalet İçin” marşı ve sözleri:

Mazlumların sesiyiz yazdık bir destan

Korkmuyoruz, sinmiyoruz bizim bu vatan

Mazlumların sesiyiz yazdık bir destan

Korkmuyoruz, sinmiyoruz bizim bu vatan

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Yok kimseye minnetimiz gücümüz vicdan

Dalga dalga yürüdük Anadolu’dan

Yok kimseye minnetimiz gücümüz vicdan

Dalga dalga yürüdük Anadolu’dan

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Herkes için, hemen şimdi, adalet için…

Adalet, adalet, adalet için…

Herkes için, hemen şimdi, adalet için…

Adalet, adalet, adalet için…