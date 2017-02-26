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Gültepe'de alacak kavgasında 1 kişi öldürüldü

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Gültepe'de alacak kavgasında 1 kişi öldürüldü
Gültepe'de alacak verecek meselesi yüzünden bir kişi öldürüldü.

İzmit Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Kaan Açıkel isimli vatandaş hemen Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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