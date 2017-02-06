Gültepe'de konut yapımına başlanıyor...

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, belediye binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında Gültepe bölgesinde konut yapımına başladıklarını söyleyerek ihale tarihinin 22 Şubat’ta yapılacağını açıkladı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, belediye binası Makam Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında Gültepe bölgesinde konut yapımına başladıklarını söyleyerek proje ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Doğan, “Şehrin hızlı yapılaşması nedeniyle kent estetiğinin bozulduğu bölgeler mevcut. Buralarla ilgili Büyükşehir Belediyesi ile Cedit’te kentsel dönüşüm düzenliyoruz. Bir yandan da şehrin konut ihtiyacı ile ilgili Gültepe bölgesindeki bir alanı konut yapımına ayırdık. Gültepe konut projesinin iki amacı var. Bunlardan birincisi şehre yeni yerleşim yeri kazandırmak, diğeri ise o bölgede değer artışına neden olup o bölgenin de kalkınmasına ve değişimine destek vermektir. Bizim bütün hedefimiz şehrimizi estetik, yaşanabilir ve huzur dolu olmasını sağlamaktır diyen Doğan, “Belediye başkanların en önemli görevi aynı zamanda belediyenin gelirlerini arttırmaktır. 2010 yılında TOKİ’den bir yer satın almıştık. İlk defa 6 yıl önce 47 bin 495 dönümlük bir alanı 800 milyar civarında 5 ay taksit ile almıştık. Kafamızda da böyle bir çalışma yapmak hep vardı” dedi.

“İLK KEZ BÖYLE ADIM ATIYORUZ”

Bu proje içinde toplam 433 konut, 19 iş yeri, havuz, SPA sağlık, kafe, market bulunan sosyal tesis hazırladıklarını açıklayan Doğan, “Bugün itibariyle ihaleye çıktı. Bununla ilgili resmi ilanlarımızı da yaptık. Hedefimiz yüksek kat olmadan yeşil ve donatları fazla olan bir yapı oluşturmaktır. Bunu tüm şehre yaymak istiyoruz. Binaların en fazla yükseklikleri 6 kattır. Bu alan örnek bir bölge olacak. İzmit Belediyesi olarak ilk kez böyle bir adım atıyoruz. Belediyemiz güçlendikçe, yapılar ile şehri desteklemeye devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm aslında İzmit Belediyesi kadar diğer ilçe belediyeleri de ilgilendirir. Eğer vatandaş bir bölgede sıkıntılar yaşıyorsa bunun ilk duyarlılık beklenecek yer ilçe belediyeleridir” şeklinde konuştu. Doğan, açık ihalenin 22.02.2017 tarihinde saat 11.00 ‘de İzmit Belediyesi Makam Odası Toplantı Salonu’nda yapılacağını açıklayan Doğan, ihale bedelinin yaklaşık 85 milyon TL olacağını söyleyerek 47 bin 495 dönümlük alanda 18 dönümü konut, 30 bin dönümü yeşil alan olarak ayırdıklarını ekledi.

“30 MİLYONU BELEDİYE BÜTÇESİNE KATTIK”

Projede İzmit’in kazanacağının altını çizen Doğan, “Bu çalışmalar, özel sektöre ve diğer kuruluşlara da örnek olabilir. Bu yapılan düzenlemeyle o bölgeye bir değer katıyoruz. Böylelikle sosyal ve fiziki değişimi de başlatmış oluyoruz. Belediyemizin 6 yıl önce 800 milyara aldığı yeri bu yaptığımız dönüşüm ile yaklaşık 30 milyonluk bir değeri belediyemize kazandırarak belediyenin bütçesini de güçlendirmiş olacağız. Belediyeler, kentsel dönüşümü hızlandıracak projelere öncülük etmelidir. Ancak şehrin özellikle dönüşüme ihtiyacı olan bölgelerde bunu tek başına kısa sürede yapmaları mümkün değil. Özel sektör de mutlaka bu dönüşümlerin içinde olmalıdır. Bunu ben başkan olduğum günden beri hep söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Kentimizle daha istediğimiz noktada değiliz ama hızla gelişmeler oluyor. İnanıyorum ki kısa sürede örnek yapılarla şehrimiz, vizyonumuzda olduğu gibi Türkiye’nin cazibe merkezi ve Dünyada tanınan yeni İzmit şeklinde gelişimini sürdürecektir” diye konuştu. Selin BECER