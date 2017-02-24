Gültepe'deki 433 konut yargıya taşınıyor...

İzmit Belediyesi tarafından Gültepe’de yaptırılacak olan 433 konut için yapılan ihaleye CHP’li Veli Beyaztaş tarafından şerh konuldu. Beyaztaş, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından projenin onaylanması sonrasında yargıya gideceğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, belediye de düzenlediği basın toplantısında Gültepe’de 433 konut yapılacağını açıkladı. 6 yıl önce, TOKİ’den, 47 bin 495 metrekarelik bir yeri 800 bin TL’ye 5 ay taksitle aldıklarını hatırlatan İzmit Belediye Başkanı Doğan, “Gültepe Konut Projesi içinde; toplam 433 konut ile 19 işyeri, havuz, kafeterya market ve otoparkların yer aldığı sosyal tesislerin bulunuyor. Avam projesi hazır olan Gültepe Konut projesinde içinde yer alacak, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 art 1, 4 artı 1 büyüklüğünde daireler yüksek kat olmadan yeşil alan ve donatıları fazla olan konutlar yapılacak. En fazla 6 katlı olacak. 47.5 dönümlük alanın, 18 dönümü konut, 30 bin dönümü yeşil alan olarak ayrıldı” açıklamasında bulunmuştu.

KARLI BİR İŞLEM DEĞİLDİR

İzmit Belediyesi’nde Encümen toplantısında CHP’li Veli Beyaztaş şerh koydu. Konu hakkında açıklama yapan Beyaztaş “Kamu yararı gözetilmeden düşük bedelle ihale yapılmıştır. Daha karlı şekilde burası ihale edilebilirdi. Makul bir pazarlık yapılmamıştır. Hazırlanan projeyi de yeterli görmedim. İhalenin şartnamesi vardır. Verilen yer belediyeye ait ise burası kamu malıdır. Karlı bir işlem değildir. Kendilerince kamu ihalesinde farklı bir yöntem uygulandı. Yapılan ihale kamu ihale kanununa da uygun değildir. Şeffaflık ve rekabet unsuru oluşmadığını düşündüğümden şerh koydum” dedi.

İL DIŞINA VERİLMESİ UYGUN DEĞİLDİR

Yapılan ihaleye sadece ben şerh koydum diyen Beyaztaş “Oy çokluğu ile ihale İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın önüne gelecektir. Belediye başkanı tarafından onaylanması durumunda projeye start verilecektir. İhaleye alan firma tarafından ödeme yapılması durumunda projeye başlanır. Bu süreç sonrasında yargıya gidebiliriz. İhalenin bu durumda geldiği zamanda kabul etmemiştim. İhaleye iki firma tarafından teklif verildi. Biri İzmit’li diğeri Diyarbakırlıdır. İzmit’li firmaya verilebilirdi. Diyarbakırlı firma hakkında araştırma yaptım. Kentimizde bu tür projeleri yapabilecek firmalar varken il dışına verilmesi uygun değildir. Sosyal proje ise il dışından birine verilmesi doğru değildir. Kent içerisinde bir firma olması durumunda denetimi daha rahat olurdu. Yanlış yapamazdı. Bu firmanın ne yapacağını bilmiyoruz. 720 gün iş günü olarak bitim tarihi belirlenmiştir. Ancak burada idareye açık kapı bırakılmıştır. Projenin tamamlanmaması durumunda fazladan zaman da verilebilir. Diyarbakırlı firmayı tanımam bilmem. Proje yarım yamalak bırakılabilirde” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK