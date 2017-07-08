Her yıl binlerce gencin ücretsiz olarak yararlandığı Sarısu Kampı’na Gültepeli gençler de gitti. Gültepe Gençlik Merkezi aracılığı ile Sarısu’ya giden 70 genç hem tatil yaptılar hem de gönüllerince eğlenme imkanı buldular. Çeşitli sosyal etkinliklere de katılan Gültepeli gençler, kampta kalmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımız sayesine hem tatil yaptık hem de doyasıya eğlendik” dediler.
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Gültepeli gençler Sarısu’da kamp yaptı
İzmit Belediyesi’nin Sarısu Gençlik Kampı büyük ilgi görüyor.
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