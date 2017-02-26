Gümüşhanelilerde başkan değişmedi

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı 20.olağan genel kurulu vakıf binasında gerçekleşti. Mevcut başkan Hamit Örgüç’ün yeniden başkan seçildiği kongreye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ta katılım gösterdi

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı dün İzmit Plajyolu üzerinde bulunan vakıf binalarında 20.olağan genel kurullarını gerçekleştirdi. Mevcut başkan Hamit Örgüç’ün yeniden başkan seçildiği genel kurula katılım oldukça yoğun olurken kongreye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vakıf üyesi katılım gösterdi.

’20 YILI GERİDE BIRAKTIK’

Gerçekleşen kongrenin divan başkanlığına Adnan Pala seçilirken divan üyeliklerine Volkan Şenel ve Bahtiyar Erdoğan seçilirken kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren vakıf başkanı Hamit Örgüç selamlama konuşmasının ardından, “Vakfımızın 20.olağan genel kurul toplantısına katıldığınız için teşekkür ederim. Acısı ile tatlısı ile 20 yılı geride bıraktık. Bu 20 yılın geçmesinden daha önemli olan şey bu zamanı nasıl değerlendirdiğimiz önemlidir. Bu anlam da bizler Gümüşhanelileri en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışıyoruz. Farklı amaç ve anlayışta olan STK’lar bir şehirde bir demet oluşturmaktadır. Bu da o kentin zenginliğidir. STK’ların amacı bulunduğu yerlerde yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlamaktadır” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasına devam eden Örgüç, “Vakfımıza emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yaklaşık 5 yıldır başkanlık konusunda beni ve yönetimimi desteklediniz. 1 yıldır ülkemizin içinde olduğu sıkıntılar nedeniyle geleneksel düzenlendiğimiz gecelerimizi ertelemek zorunda kaldık. Bu anlamda şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İstişare toplantılarımızı bundan sonra daha sık yapacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ile alakalı bu sene 195 tane öğrencimize burs verdik ve vermeye devam edeceğiz. Sizlerden gelen desteklerle bu bursları vermekten dolayı da çok mutluyuz. Önümüzdeki hedefimiz ise en az 300 tane öğrenciye burs vermektir” diye konuştu.

‘KENTİMİZE DEĞER KATIYORSUNUZ’

Vakıf başkanı Hamit Örgüç’ün ardından konuşmasına başlayan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Fahri hemşerisi olmaktan büyük bir onur duyduğum Gümüşhanelilerin bu güzel gününde burada olmaktan dolayı mutluyum. 2003-2004 yıllarında valilik görevine ilk başladığım Gümüşhane’nin sıcaklığını hala hissediyor ve biliyorum. Gümüşhane kutlu bir beldedir. En büyük zenginliği ise hiç şüphesiz insanıdır. Gümüşhane’den ayrılan herkes her nerede olurlarsa olsunlar Gümüşhane’nin bir alp ereni olmuşlardır. Ben, sizlerin ilimize değer kattığınız kentimizi varlığınızla zenginleştirdiğiniz için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

‘PAYLAŞMA KÜLTÜRÜ’

Güzeloğlu’nun ardından konuşa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık selamlama konuşmasının ardından, “Bu genel kurulumuz hayırlı, uğurlu olsun. Böylesine güzide bir topluluğun içinde olmaktan dolayı mutluyum. Vakıf kurulduğu günden bu güne kadar hem Kocaeli’nin büyümesine hem de doğduğumuz toprakları unutmadan oranın sahip olduğu değerleri yaşatmanın gayreti içinde oldu. Bugün aramızda olmayan, hakkın rahmetine kavuşanlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Türk medeniyeti biraz da vakıf medeniyetidir. Biz de helalinden kazanma ama o kazandığınızın bir kısmınız da paylaşma kültürü vardır. Bunun kurumsallaşmış adı ise vakıftır” dedi.

‘EN BÜYÜK DEĞERİ İNSANI’

Işık devamında, “Gümüşhane’den buraya göç eden hemşerilerin kendi değer ve kültürünü yaşatmak için gösterdiği gayret taktire şayandır. Artık hepimiz Kocaeli’liyiz. Hepimiz kentimizin büyümek sve gelişmesi için çalışıyoruz. Ama doğduğumuz toprakla bağımızı koparmamakta hiçbir zaman ikinci plana atılamaz bir durumdur. Bizi biz yapan değerlerin unutulmaması da vakfımızın en büyük görevlerinden biridir. Gümüşhanelileri tanımlarken şunu söylemek gerekir, evet Gümüşhane’nin altını ve gümüşü vardır. Ama bundan daha önemli değeri ise Gümüşhane’nin insanıdır” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ’

Işık devamında, “Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın tam merkezideyiz. Bu merkez olmanın verdiği çok büyük imkânlar var. Bu imkânları kullandıkça da sürekli büyüyor ve gelişiyoruz. Ama bu büyüme ile beraber bu coğrafya da olmaktan kaynaklı olarak zorluklar da var. Onun için bu toprakları bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak zorundayız. Yoğun bir terör ile mücadele ediyoruz. 35 yıllık mücadele de PKK’ya çok ağır darbeler indiriyor. Artık 2 metre karda da kahraman emniyet güçlerimiz her türlü mücadeleyi veriyor. Bu ülkenin birliğine kast eden kim olursa ona karşı mücadele etmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

‘BEYHUDE BİR ÇABA’

“15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ‘TSK gücünü kaybetti’ diyenlere en güzel cevabı yine TSK verdi. TSK 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür” diyen Işık, “Son günlerde TKS’yı siyasetin içine çekme gayretlerini görüyoruz. Bu gayret beyhude çabalardır. Eleştiriniz varsa Milli Savunma Bakanı olarak ben varım, hükümet var, başkomutan olarak Sayın Cumhurbaşkanı var. TSK milli ve manevi değerlerimize sonuna kadar bağlıdır. Böyle bir kurumu gündelik tartışmaların içine çekmek TSK’ya yapılabilecek en büyük haksızlıktır” değerlendirmelerde bulundu. Mevcut başkan Halit Örgüç’ün yeniden başkan seçildiği program plaket takdiminin ardından sona erdi. Serkan BORLAK

PLAKET ALAN İSİMLER

Cengiz Tekin, Yılmaz Kaymak, İbrahim Yağız, Engin Koyun, Celal Kaya, Hüseyin Çardak, Fahri Karson, Suat Artun, Mustafa Ayyıldız, Yücel Nazlı, Fazlı Tosun, Kenan Öge, Recep Öztürk, Yüksel Hamzaoğlu, Ali Beyaz, Aydın Albayrak, Celal Ayvaz, Halil Yılmaz, Kürşat Karaca, Ömer Demir, Sami Pekdemir, İsmail Baran, Köksal Söğüt, Ramazan Kahveci, Orhan Keskin, Emrah Çoban, Recep Durdu, Adnan Pala.