Gün bitti, saat bitti, milletin sabrı bitti, ama bizim tramvay bitmedi.

M.Tanzer Ünal

“550 gün devam edecek” dediler.

“550 gün sonra İzmit halkı tramvaya binecek”…

Tarih, 3 Ağustos 2015…

Görkemli bir tören düzenlediler.

Dijital saati ortaya koydular, düğmeye basıp start verdiler.

“550 gün, 00 saat, 00 dakika, 00 saniye”…

Sonra rakamlar dönmeye başladı.

Saniyeler, dakikalar, saatler ve nihayet günler…

Aktı gitti zaman.

Bugün, 3 Şubat 2017…

Aradan 550 gün geçti.

Gün bitti, saat bitti, dakika ve saniye bitti, ama tramvay bitmedi.

İşveren, yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iş yaptırırken öyle hassastı ki…

Projelerin bitim sürelerini sadece yılla, ayla, günle değil; saat, dakika ve saniye ile de ölçüyordu.

Bu nedenle “dijital saat” tercih edilmişti.

Saati saatine, dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine bitirilecekti bu iş.

Ekrandaki bütün rakamlar “00”a dönüşünce, yüklenici firmaya tanınan süre bitmiş olacak ve bizim tramvay çalışmaya başlayacaktı.

Bugün o ekran “00”rı gösterdi, ama nafile!

Yeni tarih 21 Nisan mı?

En son ortaya atılan tarih bu!

“Çalışmalar 21 Nisan’da tamamlanacak, tramvay deneme seferlerine başlayacak…”

Bu tarihi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın.

Ne olacakmış, ne olacakmış?

Tramvay 21 Nisan’da deneme seferlerine başlayacakmış!

Güldürmeyin milleti!

İlkbaharı geçin, yazı geçin, sonbaharı geçin…

Bu proje, bu kafayla, bu çalışma temposuyla en erken yılın sonuna doğru biter.

Daha önce bitmesi mucizedir.

Olağanüstü bir durumdur…

Sonra bu 21 Nisan tarihi nereden çıktı?

Akıl var izan var, kaplumbağa hızıyla yürüyen çalışmalar, şunun şurasında o tarihe 2.5 ay var, nasıl tamamlanacak?

Haa şöyle düşünmüş olabilirler…

100-200 metrelik bir bölümün eksiklerini tamamlayalım, bir tramvay vagonunu getirip üstüne koyalım, protokol mensuplarını içine bindirip şöyle bir yürütelim, görüntü alınsın, ahali görsün alkışlasın, tamam!

Amaç buysa bu yapılabilir.

Ama amaç vagonların otogardan çıkıp Sekapark’a kadar gitmesiyse, yolcu taşımasıysa, daha çok bekleyeceğiz, çok!

Kenti yönetenler, lütfen empati yapsın

Daha önce de yazdım, bir kez daha belirteyim…

İzmit, İzmit olalı “tramvay zulmü” kadar zulüm görmedi.

Tramvay hattı oyunca, tam 7 kilometre devam eden bir zulüm!

Her dükkân sahibi; bakkalı, büfesi, lokantası, fırını, balıkçısı zulmün en şiddetlisine uğradı.

Bazılarının, siftah edemediği günler oldu.

Çeklerini, senetlerini ödeyemeyenler zor günler geçirdiler.

Aralarında pes edip dükkân kapatanlar da vardı.

Bütün bunlar…

*Tramvay inşaatının düzgün yürütülmemesinden…

*Yüklenici firmanın adeta dağ başında çalışır gibi gelişi güzel çalışmasından…

*Projenin, “tamamlaya tamamlaya” devam ettirilmemesinden…

*Ve çalışmaların taahhüt edilen zamanda bitirilmemesinden…

Şimdi kenti yönetenler lütfen empati yapsınlar.

Kendilerini zulüm gören esnafın yerine koysunlar.

Balıkçı olsunlar…

Büfeci olsunlar…

Fırıncı olsunlar…

Siftah etmeden dükkân kapatsalardı, borçlarını harçlarını ödeyemeyecek duruma düşselerdi, ne yaparlardı?

Kendilerini zor duruma düşüren kişiler hakkında ne düşünürlerdi?

Empati yapın lütfen!

Esnaf, hiç olmasa kuru bir özür bekliyor

Evet…

550 gün gelip geçti.

Gün bitti, saat bitti, milletin sabrı bitti, ama bizim tramvay bitmedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 kilometre uzunluğundaki tramvay hattını 5 ayda tamamladı…

Biz sadece 7 kilometrelik hattı 550 günde (18 ayda) tamamlayamadık.

Bu beceriksizliğin ceremesini de esnaf çekti, vatandaş çekti.

Yollar kapandı, trafik aksadı, kaldırımlarda yürünemez, işyerleri ve evlere girip çıkılamaz oldu.

Aylardır bu böyle!

Tamam da, bir yetkili, bir sorumlu çıkıp da bütün bu olup bitenlerden dolayı mağdur olanlardan, zulüm çekenlerden özür dilemeyecek mi?

Kuru bir özür…

“Söz verdiğimiz halde tramvay hattını zamanında tamamlayamadık. Sizlere de sıkıntı çektirdik. Özür dileriz…”

Üç cümleyle özür dilemek bu kadar zor mu?

İzmit halkı, İzmit esnafı, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden özür bekliyor.